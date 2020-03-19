韓國瑜、王金平終於破冰 暖壽火鍋宴泯恩仇

立法院前院長王金平助高雄市長韓國瑜打下高雄江山，讓高雄多年的政治版圖由綠轉藍，但去年的總統大選之役，讓兩人漸行漸遠，一路降到冰點。日前韓國瑜主動釋出善意，藉王金平過生日的時機，帶著高市府三名副市長一起為王金平暖壽，韓、王一起吃火鍋「破冰」，杯酒泯恩仇。

據了解，王金平還主動送暖，願在處理罷韓危機上盡一己之力協助，也給了韓一些善意提醒。這場火鍋宴吃了兩個多小時，雙方相談甚歡，彼此也都有默契，沒再提之前選舉的枝枝節節。雙方的友人都認為，兩人都能放下，對雙方、對高雄都是好事一樁。