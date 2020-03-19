外館抗疫辦護照鼓勵郵寄 連結婚面談都建議延後

新冠肺炎肆虐全球，外交部、僑委會在各地的館處業務也因為駐在國的疫情而有所調整，有的外館鼓勵民眾以郵寄取代親辦的方式辦理護照等業務，有的地方領務服務改採預約制，加拿大代表處暫停蒙特婁行動領務計畫，印尼代表處更「強烈建議」要申請或已排定結婚面談的國人延後面談程期，改在疫情趨緩時再到印尼辦理。

駐洛杉磯辦事處17日接到辦公室所在大樓的管委會通知，其他樓層的租戶確診，代表處立刻根據美國政府相關防疫措施做出調整，維持基本人力上班，其他人異地上班，並關閉領務大廳，暫停領務收件服務，「僅受理攸關性命或人身安全的急難救助案件」。

紐約及舊金山的辦事處，都鼓勵民眾以郵寄辦理護照、簽證及文件證明，美國多個辦事處也公告，申辦護照應備文件中原有「美國護照影本須經公證」的規定，現在也放寬只要檢附影本即可。

另外，巴西的聖保羅辦事處及馬來西亞、菲律賓的代表處調整辦理領務時間，改時間、澳洲、奧地利、義大利的相關業務改採預約制，瑞士和德國漢堡的外館暫停速件作業，荷蘭代表處的領務櫃台從3月中到4月初暫停對外開放。

僑委會在海外共有16個文教中心，目前加州洛杉磯及橙縣文教中心因當地疫情發展，已配合辦事處不對外開放，菲律賓及聖保羅文教中心也暫停開放至4月中，民眾洽公需先以書面或電話預約；美國金山灣區和波士頓等五個中心配合當地駐處處長指示，已關閉中心圖書閱報區。

僑委會表示，16個文教中心目前已依駐在國規定或駐處指示，採異地上班或分組辦公的方式，僑委會也要求各中心注意疫情，入口處提供乾洗手或酒精，並強化門把、電梯按鍵等地消毒，進入中心的僑民也要強制量額溫或體溫。