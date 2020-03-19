配發口罩給留學生？ 外交部：還在和指揮中心討論中

新冠肺炎疫情在全球大爆發，不少台灣留學生反映當地也買不到口罩；外交部發言人歐江安今天表示，外交部有和中央流行疫情指揮中心就留學生配發口罩問題交換過意見，這個問題目前還在討論當中。

歐江安今天在外交部例行記者會上表示，留學生反映缺口罩，這個問題外交部討論了很久，也跟指揮中心交換過意見，指揮中心有注意到這個問題，目前還在討論中。

歐江安說，口罩的相關配發是由指揮中心依照專業判斷來進行，外交部無論是外館還是台灣的第一線員工也是由指揮中心配發，相信指揮中心對留學生是否能成為口罩配發對象思考很久，最後還是由指揮中心決定。