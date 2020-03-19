歐美疫情升溫 文化部所屬六外館啟動異地辦公

新冠肺炎疫情升溫，歐美紛紛鎖國或鎖城。文化部長鄭麗君今赴立院教育委員會業務報告，立委林奕華質詢時關心文化部駐外代表的安全。

鄭麗君表示，目前文化部在12國有15個外館（美國為4個），各項活動多已延期或暫緩。目前有駐紐約辦事處台北文化中心、駐法國代表處台灣文化中心、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院等六個外館實施異地辦公。

至於大家所關心的口罩，鄭麗君表示，除了外交部統一配送，文化部也另有方案確保駐外人員安全。