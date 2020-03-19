聽新聞
test
0:00 / 0:00
歐美疫情升溫 文化部所屬六外館啟動異地辦公
新冠肺炎疫情升溫，歐美紛紛鎖國或鎖城。文化部長鄭麗君今赴立院教育委員會業務報告，立委林奕華質詢時關心文化部駐外代表的安全。
鄭麗君表示，目前文化部在12國有15個外館（美國為4個），各項活動多已延期或暫緩。目前有駐紐約辦事處台北文化中心、駐法國代表處台灣文化中心、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院等六個外館實施異地辦公。
至於大家所關心的口罩，鄭麗君表示，除了外交部統一配送，文化部也另有方案確保駐外人員安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言