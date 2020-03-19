自治條例無效 中市府：孩子都生四年了才說婚姻無效

行政院日前宣告已實施四年的《台中市生煤管制自治條例》部分條文無效，立法院內政委員會今進行專題報告。國民黨立委質詢質疑期間經過林佳龍、盧秀燕兩位市長，但卻選擇在盧開罰中火後才說有法律牴觸，分明是雙重標準。行政院副秘書長何佩珊則指，林市長能溝通、盧市長比較激進、她處罰(中火)有違法問題！

司法院回應，這部分中央已經與地方產生爭議，站在司法機關的立場，未來可能會走釋憲方式來處理，不便表示意見。

代表台中市政府的環保局副局長陳宏益報告時批評，結婚四年來孩子都生了，現在卻說這個婚姻無效？根本是「地方自治在對抗中央集權」。

曾任台中副市長的國民黨立委楊瓊瓔質詢時也指出，根據大法官第738號解釋，只要不違反中央與地方權限劃分的比例原則與法律保留原則，即便中央與地方發生立法競合，只要主張為了公益，地方自治條例可以制定比中央法律更為嚴厲的管制標準。所以依照大法官解釋，台中市政府並沒有違法。

何佩珊強調，在行政院前院長張善政時代，即發現有牴觸空汙法相關規定的疑慮，但當時馬政府並未處理，直到蔡政府上任後才與地方政府溝通。

國民黨立委江啟臣質詢，時任台中市長林佳龍曾說，當時中央有不同意見，但自治條例未被宣告無效。既然政府當時就認為有牴觸空汙法，為何四年來都不處理？這是分明是選擇性依法行政。

何佩珊回應，中間有跟台中市政府溝通，溝通非常久，「林市長是可以溝通的」；江啟臣反問，「所以盧市長不能溝通？」何佩珊說，「她比較激進，她的處罰（中火）有違法問題」，若中市府認為有問題，可採釋憲的方式進一步釐清。