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自治條例無效 中市府：孩子都生四年了才說婚姻無效

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院日前宣布台中市生煤管制自治條例部分條文因牴觸空汙法無效，引發外界討論。 聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
行政院日前宣布台中市生煤管制自治條例部分條文因牴觸空汙法無效，引發外界討論。 聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

行政院日前宣告已實施四年的《台中市生煤管制自治條例》部分條文無效，立法院內政委員會今進行專題報告。國民黨立委質詢質疑期間經過林佳龍、盧秀燕兩位市長，但卻選擇在盧開罰中火後才說有法律牴觸，分明是雙重標準。行政院副秘書長何佩珊則指，林市長能溝通、盧市長比較激進、她處罰(中火)有違法問題！

司法院回應，這部分中央已經與地方產生爭議，站在司法機關的立場，未來可能會走釋憲方式來處理，不便表示意見。

代表台中市政府的環保局副局長陳宏益報告時批評，結婚四年來孩子都生了，現在卻說這個婚姻無效？根本是「地方自治在對抗中央集權」。

曾任台中副市長的國民黨立委楊瓊瓔質詢時也指出，根據大法官第738號解釋，只要不違反中央與地方權限劃分的比例原則與法律保留原則，即便中央與地方發生立法競合，只要主張為了公益，地方自治條例可以制定比中央法律更為嚴厲的管制標準。所以依照大法官解釋，台中市政府並沒有違法。

何佩珊強調，在行政院前院長張善政時代，即發現有牴觸空汙法相關規定的疑慮，但當時馬政府並未處理，直到蔡政府上任後才與地方政府溝通。

國民黨立委江啟臣質詢，時任台中市長林佳龍曾說，當時中央有不同意見，但自治條例未被宣告無效。既然政府當時就認為有牴觸空汙法，為何四年來都不處理？這是分明是選擇性依法行政。

何佩珊回應，中間有跟台中市政府溝通，溝通非常久，「林市長是可以溝通的」；江啟臣反問，「所以盧市長不能溝通？」何佩珊說，「她比較激進，她的處罰（中火）有違法問題」，若中市府認為有問題，可採釋憲的方式進一步釐清。

中火

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