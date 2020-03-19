外館積極安排 滯摩洛哥及祕魯國人將陸續返台

外交部今天表示，滯留祕魯的台灣旅行團，部分國人將搭乘商業包機飛到美國邁阿密再回台，而滯留摩洛哥的台灣旅行團也陸續離開，預計這幾天都能回到台灣。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會上表示，滯留祕魯的國人日前表達希望包機回台，願意負擔費用，目前已協調到商業包機，約90人會從首都利馬飛至邁阿密再返國，另外還有數十位我國籍遊客，將從南部外省景點庫斯科到利馬，我駐處正安排他們從利馬搭機回台。

歐江安表示，滯留摩洛哥的台灣旅行團，18日有五團經過不同路線、轉機抵達台灣，今天預計有40幾人可以順利離開摩洛哥，這幾天都能回到台灣。

駐處透過法國國會友人向摩洛哥政府表達我國關切國人滯留當地情形，在駐法國代表處和杜拜辦事處努力下，得知摩國政府開放機位給外國人訂位後，駐處積極協助訂位，協助國人返國。