鼓勵非法移工投案 徐國勇：免收容、罰最少錢

因應新冠肺炎確診人數達百人，今天起外國人禁止入台，內政部長徐國勇今早到移民署高雄收容所了解防疫現況。徐國勇表示，內政部近期將推出獎勵措施，會以最低罰款、免收容與縮短再來台管制時間等方案，鼓勵在台非法移工自行投案，避免他們成為防疫缺口。

上午9點，內政部長徐國勇抵移民署高雄收容所聽取簡報，視察所內設施。徐國勇受訪表示，收容處所的空間足夠，政府定會給予收容人最高規格照顧，請國人放心。

新冠肺炎確診病患中，其中一人是非法移工，內政部即將推出獎勵方案，鼓勵移工自行投案。徐國勇表示，獎勵方案已經擬定得差不多，此行也是再來探討相關規定，希望增加誘因，獎勵方案包含到案後免予收容、採用最低罰款，以及另與勞動部研擬是否可讓這些人再來台的管制期縮短一些。

內政部移民署在台北、宜蘭、南投與高雄設置四處收容所。高雄所收容範圍涵蓋雲林以南、台東與金門等地，現有228名收容人，國籍以印尼、越南為主，收容天數最多100天，被查獲的非法移工會面臨2千元以上、1萬元以下罰鍰，以及再次來台管制期等問題。