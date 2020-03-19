聽新聞
test
0:00 / 0:00
鼓勵非法移工投案 徐國勇：免收容、罰最少錢
因應新冠肺炎確診人數達百人，今天起外國人禁止入台，內政部長徐國勇今早到移民署高雄收容所了解防疫現況。徐國勇表示，內政部近期將推出獎勵措施，會以最低罰款、免收容與縮短再來台管制時間等方案，鼓勵在台非法移工自行投案，避免他們成為防疫缺口。
上午9點，內政部長徐國勇抵移民署高雄收容所聽取簡報，視察所內設施。徐國勇受訪表示，收容處所的空間足夠，政府定會給予收容人最高規格照顧，請國人放心。
新冠肺炎確診病患中，其中一人是非法移工，內政部即將推出獎勵方案，鼓勵移工自行投案。徐國勇表示，獎勵方案已經擬定得差不多，此行也是再來探討相關規定，希望增加誘因，獎勵方案包含到案後免予收容、採用最低罰款，以及另與勞動部研擬是否可讓這些人再來台的管制期縮短一些。
內政部移民署在台北、宜蘭、南投與高雄設置四處收容所。高雄所收容範圍涵蓋雲林以南、台東與金門等地，現有228名收容人，國籍以印尼、越南為主，收容天數最多100天，被查獲的非法移工會面臨2千元以上、1萬元以下罰鍰，以及再次來台管制期等問題。
高雄所表示，疫情爆發以來採取嚴格的環境消毒、衛教宣導與人員分流等措施，移民署專勤隊人員第一線控管發燒人士，若無發燒才送入高雄所新收專區，接著在觀察區待14天才能進入一般區，一日量三次體溫，若有發燒會送往單人隔離房。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言