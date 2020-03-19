里長真的很常出國嗎？網曝真相

新冠肺炎（COVID-19）持續在全球各地蔓延，台灣確診人數也在昨天(18日)達到了一百例，讓不少人感到擔憂，近日新北市中和區瓦磘里長林綺芳揪團前往西葡旅遊引發爭議，昨天也傳出中和區新南里長申文博7日也曾率團到葡萄牙，現在居家檢疫中，北市士林區芝山里長魏雅郁人則正在斯里蘭卡旅遊，PTT就有人因此好奇問「里長很常出國嗎?」，引起許多網友討論。

網友在PTT「八卦版」詢問「里長很常出國嗎？」，他說自己里的里長還不錯，有廣播每晚可以領漂白水，只是最近看到的新聞，幾乎都是里長帶團出去玩，這些里長是不是太閒沒事做，帶團出國做里民活動阿？

網友也紛紛回答「你不知道喔？」、「不出國經費不好核銷，出國比較快」、「我還看過有里長帶團去瓦干達玩1月」、「里長好像有出國補助」、「里長就是肥缺阿」、「沒薪水，但是事務費補助費一堆」、「里長可以用各種名目要錢，爽的很」但也有人認為「里長有真正有做事的是很累，相反的就知」、「我家這裡頂多國內二日遊，通常是老人去」、「我們這邊只會去吃土雞...還當天來回」。

根據107年新北市各區公所常用主計法令彙編所寫，里長可以領到的費用包含，里長事務補助費45,000元／月、報紙費300元／月、3,840元／月聯誼活動費、生日蛋糕500元／年、健康檢查費16,000元／年、保險費15,000元／年、福利互助費150元／月、喪葬慰問金15,000元／年，一年加總起來大概可以領到約59萬元左右。