嚴德發：中科院嚴控過境中港澳者 不會洩密

國防部長嚴德發上午在立法院表示，中山科學研究院已對全院境管，全院入出境中港澳轉機訂定法律規範草案，並送到行政院待審，而在法律未核定前，則以國防部、中科院內規規範、作周密管控，不會有洩密發生。

立法院外交及國防委員會去年曾作成決議，要求國防部應要求中山科學研究院針對涉密人員訂定前往港、澳的管制規範。民進黨立委趙天麟指出，從去年10月至今，仍至少有十名中科院涉密人員過境香港，軍方卻未能掌握，另有2名中科院員工從大陸返國後，就立刻接辦機密事務。

嚴德發表示，國防部對中科院人員赴中港澳都有掌握，這十名是涉密人員，過境轉機當地，事後查證在保防安全上沒有問題；立委所指另兩名人員業務尚未涉密，返國迄今還在作考核查核，確實沒問題後，才會按照中科院規劃進行工作調整。

嚴德發說，中科院對全院境管，全院入出境中港澳轉機都有相關法律規範，已送到行政院，請大家放心，而在法律未核定前，是用國防部、中科院內規去規範、做周密管控，不會有洩密發生。