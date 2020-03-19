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川普續稱中國病毒 蓋茲和世衛官員同聲反對

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
美國總統川普用「中國病毒」來稱呼新冠病毒，世衛組織官員和微軟共同創辦人蓋茲等均表示反對。路透
美國總統川普用「中國病毒」來稱呼新冠病毒，世衛組織官員和微軟共同創辦人蓋茲等均表示反對。路透

世界衛生組織高層官員表示，反對如美國總統川普一樣稱呼新冠病毒為「中國病毒」，指稱這可能無意之間導致種族歧視。

世界衛生組織突發衛生事件計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）周三（18日）在記者會上，被問到川普的發言煽動針對亞洲人的暴力時表示：「病毒無國界，它們不在乎你的種族、膚色或銀行存款。因此，我們謹慎使用語言真的非常重要，以免導致個人描繪與病毒產生連結」。

川普18日在白宮的疫情記者會上，仍捍衛他對病毒的稱呼：「完全不是種族主義。不，完全不是。」

儘管有報導稱發生了數十起歧視華裔美國人事件，怪罪他們傳播病毒，川普仍持續使用「中國病毒」一詞，記者質問川普時，他回覆：「因為病毒來自中國。這就是為什麼。」

但微軟共同創辦人蓋茲同意萊恩的講法，他18日在Reddit的「隨便問」（ Ask Me Anything）活動中說：「我們不該稱這種病毒為中國病毒。」

世衛組織官員特意為引發此次疫情的病毒起了通用名稱「新冠病毒」（COVID-19），就是為了避免汙名化某個國家或特定群體。

新冠肺炎 COVID-19

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