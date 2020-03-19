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台水董事長魏明谷57歲生日辭職：最好的生日禮物

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
台水董座魏明谷生日當天提出辭職。圖／翻攝自魏明谷臉書
台水董座魏明谷生日當天提出辭職。圖／翻攝自魏明谷臉書

台灣自來水公司董事長、前彰化縣長魏明谷於去年3月接下台水董座一職，下周就要一週年，卻選在他57歲生日這天，拋下辭職震撼彈。他在臉書上貼文表示，這樣的「圓滿告辭」是「給自己最好的生日禮物」，認為自己已經完成階段性任務，告別台水。

近期傳出行政院長蘇貞昌下令，政治人物不准任職官股董座，已從交通部開始下手，月初拔掉桃勤、華儲公司董座。當時同樣由「政治人物」擔任董座的台水表示，魏明谷看來心情沒有異樣，也沒有聽到類似傳言，經濟部國營會也說，沒有接到類似訊息。未料，魏明谷在生日這天自請離職，也引來外界議論紛紛。

魏明谷臉書的「告別文」中除了描述這近一年的成績之外，還寫出他的心路歷程，「去年的三月二十六日，明谷因緣際會，接下台灣自來水公司董事長一職，到下周即將屆滿一年，一年來三百多個日子，明谷兢兢業業，不敢有絲毫的鬆懈」。

「在過去，我曾卸下議員、立委、縣長的責任，今天，是我57歲的生日，我要正式宣布，我卸下台水董座的責任，去年此時，我隨著因緣際會，臨危受命接掌台水，今天我不敢說交出一百分的成績，但我相信所有台水人都跟著明谷用心付出。」

「不過，階段性的任務，終究有結束的一天，明谷也要祝福台水有更好的發展...」「今天的告別，也是我給自己最好的生日禮物，在每份職務工作上，我向來秉持的是不忮不求，盡每份心力，做最好的事，能夠順利完成台水階段性任務，我要再次感謝所有台水員工的一起打拼，也要感謝各界好友支持，謝謝大家！」

生日3個願望就是「祈願台灣及全球早日脫離新冠肺炎陰影」，希望台灣能夠國泰民安、早日順利度過疫情；風調雨順、民生工業用水源源不絕；民富國強、各產業都能蒸蒸日上。

魏明谷最後表示「山水有相逢 . 千里結友朋」，他「永遠記得各位的祝福、交誼，再次感謝！」

魏明谷 新冠肺炎 行政院

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