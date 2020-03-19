泡麵罐頭之亂 家樂福現購物人潮一車一車搬
北台灣昨晚出現物資搶購人潮，各大賣場皆湧現民眾將一箱箱泡麵、罐頭及衛生紙等民生物資搬上購物車，記者實地前往家樂福賣場觀察，發現民眾大多購買耐久存放的食品，疑為境管政策引起民眾憂慮，恐慌心理造成搶購潮，但賣場人員呼籲存貨充足不會有買不到的情況。
記者昨晚10點前往新北市樹林家樂福觀察，貨架上的商品僅剩不到1成，民眾多選擇泡麵、罐頭等物品購買，連冷凍食品也被掃光，即便賣場接近打烊時間仍持續有顧客湧入，賣場因一時湧現的人潮，結帳人力不足，顯得手忙腳亂。
參與搶購的1名媽媽向記者表示，「不知道疫情接下來會怎麼發展，之後可能會減少出門購物、外食，才想說趕快來一次買足。」另名陳先生說，「今天看直播，說台灣好像要鎖國，才趕著下班過來買東西，沒想到過來就剩沒多少東西了。」
賣場人員說，晚間購物人潮的確有增加的情況，但秩序仍十分良好，沒有出現混亂，將會盡量滿足顧客需求，目前存貨備品也都足夠，出現貨架空空如也的情況是因為晚間打烊人力不足，統統前往支援結帳導致不及補貨，明天營業會恢復架上商品數量。
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