泡麵罐頭之亂 家樂福現購物人潮一車一車搬

北台灣昨晚出現物資搶購人潮，各大賣場皆湧現民眾將一箱箱泡麵、罐頭及衛生紙等民生物資搬上購物車，記者實地前往家樂福賣場觀察，發現民眾大多購買耐久存放的食品，疑為境管政策引起民眾憂慮，恐慌心理造成搶購潮，但賣場人員呼籲存貨充足不會有買不到的情況。

記者昨晚10點前往新北市樹林家樂福觀察，貨架上的商品僅剩不到1成，民眾多選擇泡麵、罐頭等物品購買，連冷凍食品也被掃光，即便賣場接近打烊時間仍持續有顧客湧入，賣場因一時湧現的人潮，結帳人力不足，顯得手忙腳亂。

參與搶購的1名媽媽向記者表示，「不知道疫情接下來會怎麼發展，之後可能會減少出門購物、外食，才想說趕快來一次買足。」另名陳先生說，「今天看直播，說台灣好像要鎖國，才趕著下班過來買東西，沒想到過來就剩沒多少東西了。」