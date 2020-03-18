幕後／國營事業人事調整 為520人事布局預作準備

台灣自來水公司董事長魏明谷今天突請辭董事長，外界議論紛紛。行政院長蘇貞昌自今年1月總統大選之後，截至目前為止，已有5位國營事業董事長去職，「接下來還會有」，在基於用人唯才、專業至上及個人意願等條件，並配合任期屆滿與否來調整，不會有大規模的人事異動。

蘇貞昌去年就任行政院長之後，先從提振官股銀行績效的角度進行人事調整，令外界側目。今年選後，蘇內閣總辭，後獲蔡英文總統慰留，進一步聚焦在國營事業人事調整，原任桃園機場公司董事長王明德、華夏航科董事長趙麟、桃勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義，再到今天的魏明谷，分別以任期屆滿、個人生涯規畫等理由請辭，蘇內閣整頓人事的態度，極為明確。

據了解，魏明谷的去職，與無法接受外界質疑酬庸有關，蘇貞昌得知魏的決定後，曾試圖慰留，但仍無法勸下，後來只好勉為接受。

相關人士指出，國營事業董事本來就是任期制，任期屆滿前當然要檢討人事，考量的因素不外乎個人勝任與否或個人有無意願續任，但與是否為政治人物無必然的關係，政治人物並非沒有所謂的「專業」，不少政治人物都是專業領域出身，若出任與專業相關的職位，也算是適才適所。

事實上，在今年總統大選後，到520總統就職前，府院黨本來就要進行一波人事調整，異動的幅度大小，仍在討論之中，且目前受到疫情的影響，相關人事調整等於要重新再做思考。

不過，蘇內閣針對國營事業的調整，一方面基於國營事業績效及人事檢討，另一方面也有進行總體的人事布局的預先安排與規畫，屬於總統職權的部分及行政部門是首要的一環，國營事業的部分則是配合前一環的異動來彈性調整。

相關人士強調，國營事業考量也包含經營績效，因此，人事調整必然有專業的考量，也有任期屆滿的問題，因此，後續還有，但不會是大規模或一整批，行政院並沒有這樣的規畫。