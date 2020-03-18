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蘇貞昌：紓困振興 十億要發揮百億效果

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今舉行紓困會議。圖／行政院提供
行政院長蘇貞昌今舉行紓困會議。圖／行政院提供

新冠肺炎疫情持續升溫，行政院蘇貞昌今舉行紓困會議，召集各相關部會說明紓困方案細節，會議時間將近3小時。蘇貞昌會中提醒，各部會紓困方案在宣傳上都要淺顯易懂，讓民眾馬上就知道怎麼用，各類紓困振興也要能有10億元發揮100億元的效果。

據了解，行政院原先讓部會防疫、紓困、振興3者規畫同步進行，但近日再度把重心拉回紓困戰場，蘇貞昌昨也親自主持紓困振興會議，盼各部會能從民眾角度看事情。

蘇貞昌要求各部會得清楚了解受眾，究竟是什麼樣的年齡、什麼樣的教育程度，且要在關鍵15秒內就讓民眾知道怎麼得到幫助，因為這也許就是他活下去的力量，要讓民眾感受到，在這最困難的時刻，政府是「開糧倉、傾一切、救人民」，各部會應設計一套具體訊息，例如政府懶人包、答客問或QA集等，讓企業及民眾清晰明瞭，並能快速觸及第一線提供協助的人員。

觀光產業紓困，交通部表示，入境旅行社紓困已受理44家旅行社申請，15家完成初審；停止出入團補助已受理278家旅行社、1044團次；陸團提前離境補助已受理24家旅行社，總金額332萬元。

在貸款及利息補貼方面，也有43家旅館業提出申請，貸款金額近4億元。關於運輸產業紓困方面，補貼汽燃費及牌照稅部分，3月底寄發繳費單，業者無須申請；補貼計程車車輛油料部分，受理申請中，預計4月1日起提供；貸款及利息補貼部分，已與融資業者達成共識，3月底前受理。

有關財政部及所屬公股行庫的紓困振興，財政部表示，在自辦方案方面，企業戶既有貸款展延核准136戶49億元，新增貸款核准415戶6.95億元；個人戶既有貸款展延核准84戶7.49億元，新增貸款核准3戶125萬元，信用卡緩繳核准105件。

金管會指出，已在3月15日要求各銀行配合各部會的紓困振興貸款措施，截至3月16日為止，已受理包括舊貸續約、營運資金貸款及振興貸款等案件共117件。

農委會表示，農業紓困貸款方面，自3月13日至3月18日，已受理18件，其中新貸案件3件、金額2000萬元，舊貸免息10件、金額1萬4828元，展延案件5件、金額1萬6184元。

旅行社 蘇貞昌 行政院

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