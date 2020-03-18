備戰2020？魏明谷請辭台水董事長 蘇貞昌口頭准辭

台灣自來水公司董事長魏明谷在臉書指出，今天是他的生日，而給自己最好的生日禮物就是請辭、告別台水公司。據了解，魏明谷已與院長溝通過，口頭請辭也獲准，辭令傍晚由經濟部送到行政院，但尚未批示。

近日帶有官股色彩的公司人事異動頻頻，日前桃園航勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義，以及華夏航科董事長趙麟三人才因任期屆滿將下台，一度還傳出是因為行政院長蘇貞昌拒絕政治酬庸，要改採專業人士接任的風聲，但蘇貞昌解釋他是用人唯才，政治專業也是人才，且蔡英文總統也一再交代，讓好人才貢獻國家，行政院也用這原則做事。

不過，綠營人士指出，魏明谷是因生涯另有規畫請辭，畢竟2018年的地方大選雖落敗，但畢竟是受「韓流」衝擊，非戰之罪，提早準備，有機會再回彰化一戰。