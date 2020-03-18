提前為下屆縣長選舉布局？魏明谷辭台水董座的下一步

民進黨籍彰化縣前縣長魏明谷今天辭去自來水董座，引起震撼。由於他在台水董座任內一年來，除四處走動，還在臉書開直播，做的挺開心，卻突然選在今天生日請辭，令各界十分意外。但政壇人士指出，魏明谷仍有再戰彰化縣長之志，辭掉台水董事長後，再無懸念，提前為選舉布局。

台水董事長擁有豐沛資源，魏明谷做得十分投入，且活力十足，如今突然請辭，若說是為了多陪太太，任誰也不會相信。政壇人士研判，應該與行政院長蘇貞昌日前曾表示官股董事長不宜由政治人物出任的談話有關，雖然，魏明谷沒有承認「被請辭」，但也沒有否認。

魏明谷在台水董事長任內，政治性格依然強烈，尤其在去年總統選舉期間，除擔任彰化縣競選總部主委外，還公開賣力助選，後來被檢舉國營事業董事長不得從事助選後，轉為低調。但他在臉書、line群組還是十分活躍，常常月旦時事，發表個人意見，當然更勤於地方走動，保有政治熱度。

政壇人士關切的是，魏明谷匆匆走人，下一步何去何從？入閣也許是個選項，但如果台水董座是「被請辭」，他被接受或是他是否接受，都壓縮了可能的空間。也許，如他所言，真的要沈澱一間時日，重新再出發，是不得不選擇的一條道路。

魏明谷在這屆縣長選舉，敗給王惠美，粉碎了連任之路。但他過去也在立委選舉連任失敗，在沈潛、勤走基層後，東山再起，因此沒理由相信他不會再戰縣長，也沒有理由相信他不會再起。

民進黨有志於下屆彰化縣長寶座者，首推虎視眈眈的現任縣黨部主委邱建富，至於常被提到的現任立委黃秀芳及陳素月；黃秀芳曾表態無意於百里侯，而陳素月與魏明谷同門，也表示無此規畫。

只是時局在變，什麼情況還是有可能發生，不變的是，魏明谷必須順勢而行，做好準備，才有再起的機會。