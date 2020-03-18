全民參審！國民法官須年滿23歲 預計2023年上路

「國民法官制」捲土重來，行政院會明將討論司法院函送的「國民參與刑事審判法」草案，預計會銜送請立法院審議，若順利三讀，預計施行日期為2023年1月1日。行政院發言人Kolas Yotaka表示，國民法官必須年滿23歲，在地方法院轄區內居住4個月以上、具高中職以上或同等學歷之國民擔任。

Kolas說，「國民參與刑事審判法」草案明定，國民參審法庭的組成將由法官三人及國民法官六人組成，可審理的案件類型，除少年刑事案件及觸犯毒品危害防制條例之罪的案件不能審理外，凡被告所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪與故意犯罪因而致人於死之公訴案件皆可審理。

草案指出，國民法官必須年滿23歲，在地方法院轄區內居住4個月以上、具高中職以上或同等學歷之國民擔任；草案明定，國民法官制度預計上路日期為2023年1月1日，好讓全國民眾及相關單位均能充分掌握時效，預作規畫準備，及早熟悉與適應新制。

行政院兩年前就與司法院會銜送草案，這次再度闖關，有兩個調整，第一是將「所犯為最輕本刑為有期徒刑7年以上之罪」修正為「所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪」，縮小範圍；第二則是明確訂定上路日期。