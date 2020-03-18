新人事挨批落選人 江啟臣嗆：去問蘇貞昌陳其邁林佳龍

國民黨主席江啟臣晚間找祕書長李乾龍、文傳會主委王育敏、組發會主委葉壽山直播開講。面對網友譏諷「落選的人叫一時之選？」，江啟臣反嗆網友，應該要先去問一下民進黨的蘇貞昌、陳其邁和林佳龍（2018落選縣市長），「而且他們還拿你的錢耶（公職）」。

江啟臣新人事剛上任第一天，就面對網友酸文大考驗。有網友看完新人事名單，在國民黨臉書留言批評：「講個笑話，國民黨改革啦！」葉壽山自嘲這位網友講得太好了，大家應該要認識他；江啟臣則說，網友的想像很厲害，國民黨的改革是年紀輕的主席加資深秘書長，可能網友不太認識李乾龍，以後他會常常請李上來直播。

有網友酸「看到這個名單就放心了」。江啟臣則是信心十足地表示，這肯定是民進黨害怕國民黨跟他們競爭，「但不會讓他們這麼放心啦」。

還有網友諷刺國民黨「才70（秘書長年齡），太菜了吧」，江啟臣則回應，網路時代沒有菜不菜的問題，只有辣不辣的問題，還反問「有沒有更辣的批評」，要網友加油。