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江啟臣找直播 李乾龍：我心臟不好 太辣的話題會受不了
國民黨主席江啟臣推動黨內年輕化、數位化，今天才在中常會介紹新人事，晚間就找大家一起直播開講。其中現年70歲的秘書長李乾龍自嘲自己是歷屆年紀最大的秘書長。江啟臣說，網友可能比較不認識李乾龍，以後他會常常找李上來直播，李乾龍打趣說，「我心臟沒這麼好，太辣的話題會受不了」。
江啟臣在晚餐時間直播，小編們在桌上準備了台北知名小吃。江啟臣先介紹「燒麻糬」，原本要先請李乾龍品嘗，結果遭到拒絕，李表示，「我這個身材不能先吃啦」。結果換文傳會主委王育敏來吃，竟然還遭江虧，「看美女吃東西是一種享受」。
江啟臣說，他號稱國民黨來台以後最年輕的黨主席，李乾龍則說，自己是歷屆年紀最大的秘書長，最年輕跟最老的平均剛好是壯年，兩個可以互補。王育敏也說，年紀不是問題，秘書長非常有活力。
李乾龍分享太太聽到他要在10天內走全國拜訪各縣市，關心他身體還可以嗎？結果下一句竟然是「不要誤了國民黨的大事！」讓現場哭笑不得。
李乾龍也分享他上午收到支持者親自用毛筆寫給他的兩句話，「窮且益堅，不墜青雲之志」，表示國民黨人窮志不窮，給他很大的鼓勵。
江啟臣新人事上任第一天，就要面對網友的毒蛇留言，其中一位網友在國民黨臉書上酸「人生70才開始？」李乾龍一聽到就說「這是在講我吧」，他笑說，自己是民國38年出生，現在一般國民的平均年齡都已經到8、90歲了，不可能70才開始。
李也說，自己本來要退休了，才離開一個坑（新北市黨部主委，每個月要籌錢200到300萬），結果現在又跳進另外一個更大的坑，他感慨說：「這是錢坑！」
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