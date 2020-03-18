魏明谷請辭台水董座 行政院：辭令尚未送達

台灣自來水公司董事長魏明谷在臉書指出，今天是他的生日，而給自己最好的生日禮物就是請辭，告別台水公司。政院人士則表示，魏明谷應該已經與院長溝通過，但辭令尚未送達政院，預計會先送至經濟部。

近日帶有官股色彩的公司人事異動頻頻，日前桃園航勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義，以及華夏航科董事長趙麟三人才因任期屆滿將下台，一度還傳出是因為行政院長蘇貞昌拒絕政治酬庸，要改採專業人士接任的風聲，但蘇貞昌解釋他是用人唯才，政治專業也是人才，且蔡英文總統也一再交代，讓好人才貢獻國家，行政院也用這原則做事。