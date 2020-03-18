防疫優先 民進黨：已要求黨籍里長公職非必要不要出國

新冠肺炎疫情延燒，日前有里長帶團前往歐洲旅遊引發爭議。對此民進黨表示，在這波新冠肺炎疫情中，民進黨的執政團隊幾乎從選後就沒有休息，全力投入防疫工作，超前部署。如今防疫工作才因此獲得國人的信任及國際社會各界的肯定，民進黨已要求黨籍里長、黨公職非必要時不要出國。

民進黨發言人顏若芳表示，民進黨作為行政團隊的後盾，一定全力配合防疫工作。中央黨部開會前，對與會者全面量體溫、酒精消毒，完全遵守疾管署的指示規範。

顏若芳表示，昨天中央黨部組織部也主動發文，要求黨籍里長、黨公職，非必要時不要出國，避免造成防疫的壓力，「這一點我們也呼籲朝野各政黨務必要共體時艱，全力支持政府防疫工作。」