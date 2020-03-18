震撼彈！上任僅一年 魏明谷突辭台水董座

台水公司董事長、前彰化縣長魏明谷選在今天生日，宣布辭去擔任才一年出頭的台水董事長職，獲得經濟部長核准，他並發給台水公司員工【給自己最好的生日禮物 ─ 圓滿告辭】電子信宣布這個消息。他說，辭職原因是完成階段性任務，將時間用來陪太太。至於是不是為了東山再起，全心投入競選下屆彰化縣長？他說，距縣長選舉還久，他先要沈澱一下。

由於行政院長蘇貞昌曾表示，官股企業董事長應由專業人士擔任，是否是他請辭的原因？魏明谷說，也不是全是這個原因，因為他擔任過縣長，而重要的靠的是管理，不見得是專業，王永慶創建六輕，也不是石化專業。

電子信中魏明谷指出，去年的三月廿六日，他因緣際會，接下台灣自來水公司董事長一職，到下周即將屆滿一年，一年來三百多個日子，兢兢業業，不敢有絲毫的鬆懈，也發揮企業管理的專才，深化自來水管線布建、汰換及用水品質提升。這些日子以來，很感謝大家對水公司的支持與愛護，今天（18）是他的生日，除祈願台灣及全球早日脫離武漢肺炎陰影，他也宣布自認已完成階段性任務，因此選在生日，請辭告別水公司。

他說，在過去，他曾卸下議員、立委、縣長的責任，是他57歲的生日，正式宣布卸下台水董座的責任，去年此時，我隨著因緣際會，臨危受命接掌台水，今天不敢說交出一百分的成績，但我相信所有台水人都跟著明谷用心付出。

他說，階段性的任務，終究有結束的一天，他也要祝福台水有更好的發展，更要祝福所有同仁，把生活過得更好，才有更好的智識奉獻給台水，讓台水更加成長，也讓台灣民眾可以享受更便利、更高品質的用水環境。