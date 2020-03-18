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太陽花六周年 卓榮泰：若服貿沒被擋下是何種光景？

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

今天是3月18日，也是「太陽花學運」六周年，民進黨主席卓榮泰表示，太陽花運動是台灣經濟自主、脫離過去國民黨過度傾中的關鍵轉捩點，民進黨感謝當初所有貢獻在這場運動的每一個人，「謝謝他們守住台灣，非常積極延續這樣的社會動能，承繼台灣人民的期待，繼續為台灣在這個國際空間，捍衛主權、經濟自主和民主深化上面的努力。」

卓榮泰說，3月18日對民進黨及台灣來說，都有特殊的意義。去年的今天，民進黨啟動了總統初選的第一天，也讓民進黨經過了競爭、整合和團結，達到最後守護台灣、勝選的目標。再往前推到六年前，也是太陽花運動的六周年。當年台灣公民社會的團結，讓台灣免於國共聯手創造的服貿威脅。

卓榮泰說，此刻，台灣面臨新冠肺炎的嚴峻挑戰，如果當年可能影響台灣經濟自主、加深台灣對中國經濟傾斜依賴的「服貿協議」沒被台灣人民和青年學子們擋下，那今日的台灣，又是何種光景？

卓榮泰也在臉書上說，去年底開始肆虐的新冠肺炎，幾乎侵襲全球各主要國家，迄今仍然束手無策，經濟活動、人流交往陷入停滯，確診與死亡人數激增，台灣雖全力防堵但情勢更是日益險峻。病毒蔓延起自於中國政府一開始的隱匿疫情，到後來只在乎爭病毒名稱，爭無謂的情面，爭卸責的宣傳，而「WHO（世界衛生組織）」更是自始抓錯重點、搞錯方向、講錯話、捧錯人，一切以中國的意思為意思、以中國的利益為利益，讓全世界蒙受無可挽回的損失；這個在中國控制下，有秘書長譚德賽在位的「WHO」該被嚴厲譴責，充其量只配稱為是「武漢組織」而已。

卓榮泰說，台灣防疫雖被全世界稱道，但疫情仍然一直增加中，尤其近日病例大都是境外移入及旅遊返國；此時國人應提高警覺，拋棄個人好惡及情緒利益，以國家安全、社區安全、家庭安全為首要，現在正是考驗國人公德心、公益心、公共衛生秩序的艱困時候，懇請國人同胞一定要配合國家防疫政策，堅持住台灣的安全防線。

民進黨 卓榮泰

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