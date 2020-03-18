卓榮泰：台灣經濟面臨兩大挑戰 中美貿易戰與新冠肺炎

民進黨中執會今天邀請中央大學經濟系教授邱俊榮以「2020年台灣經濟情勢」為題進行專案報告，提到未來台灣經濟將面臨嚴峻考驗。民進黨主席卓榮泰表示，這幾個月以來，看到國人空前團結，齊心對抗新冠肺炎，防疫表現受到國際肯定，但是仍然不能鬆懈，除了全力保障國人的生命安全外，也要盡最大可能降低衝擊，讓台灣經濟突破困境，盡快復甦。

卓榮泰聽取報告後裁示，今年台灣經濟主要面臨兩大挑戰，一是美中貿易戰長期化的影響，另一個就是武漢肺炎疫情全球擴散的衝擊。政府必須審慎因應，研擬積極性的方案，以預為準備。在因應美中貿易戰方面，政府積極吸引台商回流投資，以推動創新、產業結構升級、打造高階製造中心為目標，深化台灣經濟的自主、韌性及戰略優勢，投資台灣三大方案累計的金額突破9千億元，已有初步的成果。

因應新冠肺炎方面，卓榮泰說，短期內政府除了穩定防疫物資的供應、全力做好防疫及整備工作之外，上周也通過600億元的特別預算，作為防疫、紓困及振興的經費。長期來看，危機通常是轉機，誠如邱教授所言，外在衝擊是轉型及調整結構的最好時機，「我們應當把握這個契機來擴大內需，運用紓困的資源引導產業發展，增加對長照、公衛體系及人力資源的社會投資，並厚實基礎建設，以因應未來挑戰。」

卓榮泰說，過去我國歷經亞洲金融危機、SARS、全球金融風暴，這些艱困外在情勢，每一次都是深化台灣經濟產業韌性的試煉。這幾個月以來，看到國人空前團結，齊心對抗新冠肺炎，防疫表現受到國際肯定，「但是我們仍然不能鬆懈，除了全力保障國人的生命安全外，也要盡最大可能降低衝擊，讓台灣經濟突破困境，盡快復甦。」