江啟臣拚改造 國民黨改革委員會3月底前成立

國民黨中常會今天舉行長達三個小時，文傳會主委王育敏會後轉述表示，改革委員會將在三月底前正式成立，希望全代會前就可以完成各項建議，其中若有結論出來也會到各縣市去做溝通，有共識的部分就可在全代會通過。

王育敏表示，改革委員會會在三月底以前正式組成，主席江啟臣會臨聘相關委員，依照相關規定，主席為總召、秘書長為副總召，由他們來聘任委員，智庫做為幕僚執行單位會推薦相關人選。

而為了傾聽各地方對近來的修法意見，黨中央下周一將在智庫舉行十五縣市長座談，包括大家關心的紓困條例，討論各縣市執行狀況，以及國土計畫法、地方自治法等關鍵法案，希望能了解各線是對於這些法案的基本想法是什麼，再討論形成共識，未來會在立法院黨團若有必要會提出修法，會根據十五縣市首長以及代表意見做彙整並提出國民黨的想法。

另外，針對行管會今天報告國民黨的財務狀況，王育敏表示，由於國民黨財務困難，所以今天所達成的共識，就是未來要貫徹黨公職人員的募款責任。

最後是有關於未來黨主席要組成的十一人決策平台，在縣市首長的部分，王育敏表示，江啟臣會先優先爭取新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕以及高雄市長韓國瑜，邀請他們加入決策平台。