「貴婦奈奈」捲款10億倒閉案 監委糾正北市府、衛生局

知名部落客「貴婦奈奈」蘇陳端和丈夫黃博健的醫美診所「杏立博全」，前年11月底惡性倒閉，兩人涉嫌捲款10億元潛逃至加拿大。全案經監委張武修調查後，今天通過對台北市政府及台北市衛生局提出的糾正案。

張武修表示，蘇陳端代為宣傳的「杏立博全」醫美診所於100年9月20日登記開業，負責醫師為黃立雄，他卻任由其子黃博健執行實際業務；黃博健為教育部公費醫學生，雖具有醫師證書，但未依規定完成公費生義務，證書遭衛福部留扣無執業登記，仍於杏立博全診所執行醫療業務；台北市政府衛生局因此介入調查，並作出相關處分，但過程中多有違失。

張武修說，「杏立博全」診所自民國100年開業，截至107年，消保官及北市衛生局皆收受多起申訴案，然而歷年衛生局在多次稽查，甚至跨局處聯合稽查，都未能詳細調查診所違規，以有效嚇阻、防止或及早發覺其透過醫療美容方式進行吸金惡意倒閉的徵兆。

張武修說明，台北市政府為維護消費者進行醫學美容療程的權益，除衛生局有定期及不定期稽查外，也以聯合稽查方式強化各局處間橫向合作。衛生局稽查部分，歷年都有對杏立博全診所違規情事裁罰紀錄，但後續未將違規情節納入稽查重點項目，積極列管追蹤或不預警稽查，顯然稽查未落實。

至於聯合稽查部分，張武修指出，聯合稽查未能有效發揮稅捐及醫療業務跨局處資訊共享整合，任由黃博健以合夥人身分繼續經營杏立博全診所，並未採加強管制措施，以遏止其透過醫療美容進行吸金惡意倒閉的情事發生，同樣核有違失。

張武修表示，具有公費醫師身分的黃博健除拒絕履行公費生服務義務外，經透過財稅申報資料進行比對，發現有長期違法從事醫療行為情事，衛福部應會同財政部及地方政府衛生局，研議未履約公費醫師的列管或追蹤機制，即時勾稽查察違法執業情事，強化現行醫政管理，維護民眾醫療權益。