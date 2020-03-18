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外交部：19日起在台外國人簽證到期需離境 不能因憂心疫情滯留

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部今天舉行記者會，領事事務局長葉非比(左)、外交部發言人歐江安說明新措施。記者徐偉真／攝影
外交部今天舉行記者會，領事事務局長葉非比(左)、外交部發言人歐江安說明新措施。記者徐偉真／攝影

防堵新冠肺炎措施升級，外交部今天宣布，19日起外籍人士除持居留證、外交公務證明、商務履約證明或其他經特別許可者外，一律禁止入境，持證明或經許可入境者，應配合指揮中心規定進行居家檢疫14天。

外交部今天舉行記者會及發布新聞稿宣布新管制措施，表示因應新冠肺炎疫情持續擴大，非本國籍人士，除非符合特定事由，不得以免簽證或持簽證入境我國。

領事事務局局長葉非比表示，其他特別許可包括重大緊急人道考量，以及其他經中央目的事業主管機關許可等，的確有必要急需來台者。

至於已入境我國的外國人，葉非比表示，除非當事人有生病或天災等不可抗力事由，否則不得延長在台停留期限，「但擔心疫情並不算不可抗力因素」，另外我國並未因疫情限制外籍人士出境，若外籍人士簽證停留期限即將屆滿，應依規定離境。

葉非比說，外籍人士是否能入境以「第一個起飛時間」為準，飛機啟程地起飛時間為台北時間19日零時前可入境，若抵達台灣前曾在第三國轉機過境，第一段飛機起飛時間早於19日零時，仍可入境。

若國人或在台合法居留的外籍人士，其外籍配偶及未成年子女若沒有居留證，外交部表示，可向我國駐外館處申請「特別入境許可」來台，而外籍移工經勞動部核發許可者，可持駐外館處核發的移工簽證入境。

目前全球多國陸海空運全斷，媒體提問若在台灣的外籍人士因為要返回的國家運輸全停擺無法回去時該如何，葉非比說，回不去的外籍人士視為個案考慮，外交部會先確認他的國家是不是完全進不去再讓簽證延期。

葉非比說，商務履約證明最好有主管機關經濟部開具，但也不限定公權力機關，也可以是經濟部核准設立的公司為對口單位開具證明。

簽證 外交部 新冠肺炎

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