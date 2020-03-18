黨政人士：台美合作對我國生技、疫苗技術大有幫助

新冠肺炎疫情全球延燒，台美今天發表防疫夥伴關係聯合聲明，將進一步強化合作諮商機制、聯手對抗疫情，黨政人士表示，這項合作具有其象徵及實質的合作意義，尤其當世界衛生組織的失能讓疫情失控，引發各國抱怨，反觀台灣在疫情防治上的成效，使得我國有與主要國家進一步互相合作的需求。

黨政人士說，世衛的失能讓整個全球疫情失控，各國抱怨不斷，包括太晚發布「國際關注公共衛生緊急事件」，太晚發布「大流行」，讓以依循世界衛生組織疫情管制的各國措手不及，延誤防疫的各項整備工作；其次，中國大陸的大外宣主軸放在「疫情來自美國」、「各國防疫都很混亂」等，都讓國際各國的公衛界及各國政府感到不滿。

黨政人士指出，有鑒於世界衛生組織的失能，有相互合作的需求，在台美合作之前，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在上周五與友邦國家、各國駐台單位等人會面，針對疫情防治上的狀況，包括防檢疫、公衛疫情的社會溝通模式等，此外，包括整體防疫相關設備整備及技術本身、居家檢疫及隔離，如何確定移動，回溯接觸史如何進行等，相互交換經驗和提供建議。

他也提到，台美雙方今天的合作，可以從各國產業結構不同來理解，目前主要先進國家的製造業是屬於頂端，相對於此，我國結構是完整，因此可以即時架設起來，與此同時，台美的合作主要是生技技術層面，美方在全球生技研究卓越，雙方合作可以促進我在疫苗及生物科技技術的增長，往後在疫情處理上、防疫生物製劑研發及製造等，這次與美方合作，對我國幫助大。

該人士表示，作為公衛專家的副總統陳建仁，近期幾乎每天都會接受來自世界各國公衛官員及專家詢問，透過彼此交流了解最新的疫情訊息，並提供給我國疫情指揮中心的參考之用。