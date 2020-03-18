盧秀燕談紓困 中央要注意銀行「雨天收傘」抽銀根

立法院今請主計總處進行業務報告，特別預算成為關注焦點。多位國民黨立委批紓困編列600億加400億預算，比起美國直接花8500億美金，根本是「牛車輪」，指美總統川普認為疫情會到8月，但國內防疫預算編列只編到6月。

在立院財政委員會多年的台中市長盧秀燕認為，600億紓困特別預算是重要救急、救經濟的輸血措施；另外一方面，因應經濟消費活動減少，各行各業營收銳減，建議中央要主導，要求金融機構在一定時間內避免「雨天收傘」抽銀根，否則產業界大量失血，輸再多血也不夠。

盧秀燕指出，新冠肺炎疫情持續發展，重創全球經濟狀況，活動接二連三取消，消費者信心也一直下探，導致各產業營收均有下滑與慘澹的態勢，各國政府都編列紓困預算，減緩經濟衝擊，建議中央廣納地方建言，進行適當調整，除現行600億預算，可考量疫情發展，針對自然人或公司行號，推出相關減稅措施。

盧秀燕說，立法院已通過紓困特別預算案，關鍵是「如何落實」讓各地有需要的民眾都能感受到有政府的支持，建議中央能儘速召集各地方政府，商討如何讓紓困預算能妥善使用，也能支持地方政府訂出對應政策，中央地方攜手，協助國人度過難關。