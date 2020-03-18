【重磅快評】拿威權暗酸侯友宜 不如積極解決侵權疑慮

一直超前部署防疫的新北市長侯友宜今天再出招，指新冠肺炎疫情嚴峻，建議蔡總統發布緊急命令，雖然民眾黨及民進黨立委也作了相同建議，但黨政高層及疫情指揮官陳時中都指情況還不到這個地步，且頒布緊急命令帶有威權色彩；只是，眼看確診個案已飆到三位數，對照蔡政府近來的作為，還真的在乎「威權」二字嗎？

侯友宜今天上午召開防疫會議，要求市府各單位採取更積極作法，全世界233個國家已有95國列入第三級警示，連歐美民主國家都採取嚴格管制，對台灣來說，敵人已經打到門口，作戰要阻絕於境外，如果傳染病防治法不足以因應疫情，建議蔡總統發布緊急命令，中央要直接面對，站出來說話、發布緊急命令，一刻都不能等。

侯友宜平日話說得少，但防疫動作多且快，鑽石公主號傳出疫情之初，新北市就一直比別的縣市快了好幾拍，郵輪旅客到訪的新北景點立即消毒了一遍，台北市就晚了好幾天，中央流行疫情指揮中心最後也跟進公布郵輪旅客停留的景點，讓大台北防疫更加透明、全面；當北市聯醫爆發醫護不堪壓力而離職，侯友宜啟動新北聯醫清空計畫，淨空病房專供肺炎病患收治，提前做好部署。

近日北部一名高中生傳出確診，侯友宜又率先禁止師生出國，後來其他縣市及中央也跟進；但侯友宜上午建議總統頒布緊急命令以應付嚴峻的疫情，民進黨政府似乎認為逮到機會而加以反擊，陳時中說現在還沒有考慮發布緊急命令，政府正全力在邊境做防堵，府方更指目前疫情仍在控制範圍，相關措施都有法源，頒布緊急命令會象徵國家情勢已難以控制，且帶有威權時代的色彩，因此尚未討論。

事實上，傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第七條近來屢被質疑授權不明確、形同空白授權，蔡政府抱著便宜行事心態做事，禁口罩出口後，再禁醫護人員出國、關閉陸配子女返國的小門、把滯留武漢的台灣民眾列入「黑名單」、禁止大學生及高中以下學生出國、揚言公布明知故犯出國染疫者的姓名等等，引來違憲的議論，如果說頒布緊急命令帶有威權時代色彩，這些有違憲爭議的作為就沒有威權色彩？

陳時中今天主持兩次記者會，表情越來越凝重，因為今天我國一口氣增增加23個確診個案，是爆發疫情以來新增確診個案最多的一天，在確診數未破百之前，蔡政府已多次使用違憲爭議的手段限制人民的自由權利，第二波疫情攻擊前夕，蔡政府若真要超前部署，在法令面不應再便宜行事，不管頒布緊急命令也好，或是再修特別條例以建立審查、監督機制也無妨，總是要有所作為，以解決侵權疑慮，而非任令地方政府頻頻超車，事後再來跟進或拿威權二字來暗酸。