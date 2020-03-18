國民黨改革諮詢會議：九二共識一國兩制已成票房毒藥

國民黨智庫今在中常會報告諮詢會議結論，針對兩岸論述部分，報告指出，兩岸論述需跟上區域政治環境變化，九二共識與一國兩制被畫上等號，已成票房毒藥，必須重新思考九二共識的定位；對於中華民國與中華人民共和國的定位，要在「大陸民主化」前提下，台灣後續才能談其他涉及「深水區」敏感問題。

在九二共識論述部分，報告指出，將以中華民國憲法精神為基本立場，提出戰略清晰、具可操作性的新論述，取回兩岸話語權；並延續「擱置爭議、求同存異、推動交流」的精神，反駁中共「一中原則」。

針對如何定位中華民國與中華人民共和國的關係，諮詢會議報告指出，前提是「大陸民主化」，台灣後續才能談其他涉及「深水區」敏感問題；以認同中華民國為基礎，發展國民黨對台灣認同的「論述」，以及發展中華文化與台灣文化結合的歷史論述，重視歷史真相的發掘。

對於兩岸如何維繫經貿往來與其他社會交流，報告強調，打破買辦壟斷，鼓勵兩岸民間交流，但要保障台商與台生的生命財產安全，以及保障在台陸配權益；任何雙邊往來，必須在不畏懼中共政權的前提下進行。

國共關係未來要如何調整？報告強調，要徹底反對買辦文化，並樹立兩岸溝通管道的權威性，以黨機制對應大陸的官方機制；排除在大陸有利益關係的個人，參與兩岸聯繫機制，要站穩捍衛中華民國的立場，不因顧慮中共的反應就退縮。

針對未來改革，委員會議建議，必須明確中華民國與和台灣之間的聯結，拿回中華民國歷史的詮釋權；兩岸論述需更具操作性，在面對「中華民國＝台灣」及「一國兩制台灣方案」之時，讓外界清楚知道國民黨與民進黨有何區隔、為何不同、如何不同。

諮詢會議也建議，「九二共識」與「一國兩制」被畫上等號，已成票房毒藥，必須重新思考九二共識的定位；兩岸論述應與對手陣營有所區隔，不僅要強調和平的重要，亦應論及交流的必要性。