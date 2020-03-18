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疫情升溫發布緊急命令？ 總統府：目前暫無需求

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藍委批千億預算太少 徐榛蔚：以紓困為先

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
多位國民黨立委認為政府因應新冠肺炎疫情編列紓困預算太少，花蓮縣長徐榛蔚表示，應要以疏困為先。圖／報系資料照
多位國民黨立委認為政府因應新冠肺炎疫情編列紓困預算太少，花蓮縣長徐榛蔚表示，應要以疏困為先。圖／報系資料照

立法院今邀請主計總處進行業務報告，多位國民黨立委針對政府因應新冠肺炎疫情編列紓困預算，不像美國編8500億元紓困，歐盟也花4000億元左右，覺得中央編列600億加400億預算太少。花蓮縣長徐榛蔚表示，支持藍委的意見，不過要以紓困為優先，要讓民眾有感，再來談振興。

國民黨立委賴士葆今質詢，這次特別預算分為防疫、紓困、振興三階段，但防疫預算只編到6月底，不像歐美國家要長期抗疫，美國直接花8500億美金，歐盟也花4000億美金左右，但台灣預算600億加400億元再加公共建設，認為預算太少。

對此徐榛蔚回應表示支持藍委看法，但應要以疏困為先，解決民眾和產業的問題，讓民眾有感後，再談振興為佳。

徐榛蔚 歐盟 國民黨

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