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黨工追退休金 國民黨屏東縣、台南市黨部遭拍賣
國民黨產外有行政院黨產會和內政部夾殺，對內又面臨大解黨工追討退休金。行管會今天下午向中常會報告，在大解黨工經法院強制執行下，屏東縣和台南市黨部已遭拍賣，繼屏東縣黨部後，台南市黨部也已遷移新址並將辦理法人變更登記。
國民黨106年2月1日進行大量解僱員工，並積欠大解員工退休金。
行管會報告指出，共有305位大解員工聘請律師，向國民黨討討5億9443萬餘元，並早已展開強制拍賣國民黨不動產，目前已有屏東縣黨部和台南市黨部辦公室遭拍賣，屏東縣黨部新址並已完成變更登記。
遭拍賣的台南市黨部今年1月已與拍定人完成點交，台南市黨部並已遷移至台南市林森路新址。
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