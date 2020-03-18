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民眾黨將修改黨章 舉辦黨代表選舉

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨立院黨團辦公室副主任柯昱安。圖／報系資料照
民眾黨立院黨團辦公室副主任柯昱安。圖／報系資料照

民眾黨主席柯文哲今天赴民眾黨立院黨團召開黨政會議，會中討論修改黨章，將進行黨代表選舉。黨團辦公室副主任柯昱安表示，今天會議初步結論，黨中央將選舉黨代表，人數初估約150人。但因正值新冠肺炎疫情期間，不適合召開黨員大會，所以目前規劃先修改黨章，再請創黨的111位黨員開會，黨章通過之後，再來進行黨代表選舉。

柯昱安表示，未來黨中央的黨代表，將分為「當然黨代表」及「票選黨代表」，當然黨代表包括黨主席柯文哲、及五位民眾黨立委，至於票選出來的黨代表人數要比當然黨代表人數多。

柯昱安說，依目前1萬2千名黨員人數算，黨代表人數初步訂定為超過150人，每兩年改選一次，另外黨中央訴求希望透過網路選舉，後續也會界定如何定義活躍黨員，讓活躍黨員能參與黨代表選舉。

柯昱安 民眾黨

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