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上班留言霸凌記者？陳其邁主任李懷仁澄清

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心記者會的直播引熱議。圖／擷取自CDC YT頻道
中央流行疫情指揮中心記者會的直播引熱議。圖／擷取自CDC YT頻道

網路媒體報導指出，行政院副院長辦公室主任李懷仁上午趁著上班時間，在中央流行疫情指揮中心記者會直播留言中，「帶風向、霸凌記者」。李懷仁受訪時解釋，上班時間觀看疾管署的直播記者會，這是掌握第一時間狀況，也是公務一部份。

中國時報記者今在疾管署新聞群組內呼籲，疾管署「有責任在網民出現不理性留言時，導正視聽」，但隨後被截圖流出，李懷仁則在疾管署的Youtube直播頻道留言指出，「CDC（疾管署）辛苦了，被中時記者要求要一直貼文呼籲大家不要攻擊記者。」

網路媒體報導則指出，李懷仁是趁著上班時間，在中央流行疫情指揮中心直播留言中，「帶風向、霸凌記者」。

李懷仁說，確實在上班時間觀看疾管署的直播記者會，但這是掌握第一時間狀況，也是公務一部份，身分並不尷尬，且確實有CDC小編因為有中時記者同仁的要求，得在聊天室被洗版的時候不斷盡力「籲請民眾不要攻擊記者」，導致工作量增加，因此才會說CDC小編辛苦了。

李懷仁解釋，他對話的對象是CDC，且確實中時記者多次要求疾管署小編呼籲民眾，他對這件事情並沒有臧否。

直播 疫情 霸凌

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