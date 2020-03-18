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黨職改選524如期辦？ 卓榮泰：下周公布最後狀況
民進黨將於5月24日進行地方黨部主委及黨代表等黨職改選，外界關心是否因為疫情延期？民進黨主席卓榮泰今天表示，現在大家最關心疫情變化，尤其病例人數增多，境外移入非常多，整個防疫中心和執政團隊全力防堵，希望國人能共同配合，讓狀況守得住。
卓榮泰說，黨務改選目前如期籌備，下周會發布選舉公告，經過與常委們討論後，將保留五月初決定的期限，最後狀況下周才公布，目前選務規劃如期進行。
依民進黨中央黨部組織規程第二條規定，中央黨部應於西元偶數年5月第4周日辦理全國黨員代表選舉（如有重大情事，須配合他項黨職改選或公職候選人提名初選同日投票者，得經中央執行委員會同意，提前或順延投票，但相關選舉資格之認定，仍以西元偶數年5月分第4周日為基準日），並於同年7月第3周日，召開全國黨員代表大會，進行中央執行委員會及其常務執行委員會、中央評議委員會之改選。改選日後二周內完成交接事宜。
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