數位行銷科技長 江啟臣：將以海選的方式徵求適合人選

國民黨主席江啟臣昨天公布第一波黨務人事任命名單，今天送在中常會通過。江啟臣介紹新人事之餘，特別提到他在競選期間承諾設置的數位行銷科技長，將採公開徵才，以海選的方式徵求適合人選。

江起臣表示，其餘的人事安排，他也將繼續徵詢，在最短的時間內補齊，讓改革隊伍更加全面。他說，黨務改革千頭萬緒，但是改革不是一個人能完成的工作，是大家一起背負的承擔與使命，整隊出發，更是改革的第一要務。他最後強調，改革是分工作，不是分位子。

江啟臣談人事改革全文：

黨務改革千頭萬緒，但是改革不是一個人能完成的工作，是我們大家一起背負的承擔與使命。整隊出發，更是改革的第一要務。我更認為，改革是分工作，不是分位子。經過一個多星期的徵詢與請益，我已經在昨天簽訂人事派令，確定了我們第一階段的改革夥伴。今天常會的一開始，就要跟所有中常委以及黨務主管介紹我們的夥伴，等等在討論事項時也要懇請所有的中常委，通過我們的一級主管人事案，讓我們的改革隊伍正式整隊出發。 我相信，在這個艱困的時刻願意承擔黨職的夥伴，都是願意捲起袖子，拉起褲管，不怕艱難打拚的勇將。在兼顧世代共融，南北並進、中央地方互助、專長功能互補的四個原則下，我邀請過去曾擔任三重市長、新北市黨部主任委員、新北市政府民政局長的李乾龍同志，擔任我們的秘書長。還有過去曾擔任立法院黨團書記長的李彥秀同志，擔任專任副秘書長，一同協助處理黨務。彥秀因為家庭事務仍在處理中，今天不克前來，未來也將儘速回到黨務工作的崗位，與大家一起奮鬥。 另外我也邀請，曾擔任婦女部主任、我立法院的好同事柯志恩；台南市黨部主任委員謝龍介，龍介仙；我立法院的好同事顏寬恒，還有熟悉兩岸、國際事務，對外關係協會秘書長、政大外交系副教授黃奎博同志，共同擔任我們的義務副秘書長。 我也邀請曾經擔任本黨副秘書長的葉壽山同志接任組發會主委。並且拜託文傳會王育敏主委、行管會邱大展主委留任，繼續與我們共同打拚！ 其餘的人事安排，我也將繼續徵詢，在最短的時間內補齊，讓改革隊伍更加全面。此外，在競選期間我已經承諾，將在主席辦公室內設置「數位行銷科技長」，接下來我將採取公開徵才，以海選的方式，向社會公開徵求最適合的人選，希望從中找到瞭解網路生態，認同本黨精神的恰當人選，提升本黨在網路時代的行銷力與戰鬥力。

再一次謝謝大家。改革國民黨，是我們一起的承擔共同的志業，我們一起勇敢改變。