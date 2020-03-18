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江啟臣聲援侯友宜 建議中央發布緊急命令
防疫中心上午宣布全面限制外籍人士來台，並且要求所有入境人士應該進行14天居家檢疫。國民黨主席江啟臣今天在中常會談話表示，尊重政府對邊境的管制作為，但他提醒國人，大家共同的敵人是病毒，不是周邊同胞，應該一起面對疫情對於國人健康威脅。
江啟臣也聲援侯友宜發布緊急命令的建議。江建議政府必須就地方政府第一線執行防疫量能調度需求，是否需要突破現有法令限制；考量整體國際疫情發展快速，是否需要參採其他國經驗進行超前部署。兩個面向考量發布緊急命令，以解決侵權疑慮，提高防疫工作調度量能，盡快回應人民的疑慮。
江啟臣防疫談話全文：
今天上午防疫中心宣布全面限制外籍人士來台，並且要求所有入境人士應該進行14天居家檢疫，前天也限制高中以下師生出國，全面拉高防疫工作。疫情變化快速，再度證明國民黨率先提出防疫紓困條例是正確的做法。國民黨尊重防疫中心對於邊境管制作為，但是也希望國人了解，我們共同的敵人是病毒，不是我們周邊的同胞，我們應該一起面對疫情對於國人健康的威脅。
防疫視同作戰，身為最大在野黨主席，我有義務提醒目前政府所援引嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，第7條「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。」作為相關縮限國人人身自由的法源，已經引起朝野疑慮。本黨黨團在法案審議過程中，也提出相關疑慮，可惜不為執政黨接受。為了避免後續行政訴訟的爭議，政府應該在法源依據上有更明確的說明，讓資訊公開透明，是避免增加防疫行政成本的最佳良方。
另外對於侯友宜市長建議發布緊急命令的建議。建議執政黨必須就：第一，地方政府第一線執行防疫量能調度需求，是否需要突破現有法令限制。第二、考量整體國際疫情發展快速，是否需要參採其他國經驗進行超前部署。兩個面向考量發布緊急命令，以解決侵權疑慮，提高防疫工作調度量能，盡快回應人民的疑慮。
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