江啟臣聲援侯友宜 建議中央發布緊急命令

防疫中心上午宣布全面限制外籍人士來台，並且要求所有入境人士應該進行14天居家檢疫。國民黨主席江啟臣今天在中常會談話表示，尊重政府對邊境的管制作為，但他提醒國人，大家共同的敵人是病毒，不是周邊同胞，應該一起面對疫情對於國人健康威脅。

江啟臣也聲援侯友宜發布緊急命令的建議。江建議政府必須就地方政府第一線執行防疫量能調度需求，是否需要突破現有法令限制；考量整體國際疫情發展快速，是否需要參採其他國經驗進行超前部署。兩個面向考量發布緊急命令，以解決侵權疑慮，提高防疫工作調度量能，盡快回應人民的疑慮。

江啟臣防疫談話全文：