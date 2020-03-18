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愛爾蘭疫情升溫 台灣女生戴口罩被歧視...房東要求搬家

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
愛爾蘭當地超市物資被搶購一空。圖／郭世慧提供
愛爾蘭當地超市物資被搶購一空。圖／郭世慧提供

位在北歐的愛爾蘭也爆發嚴重的新冠疫情，在當地工作的台灣女生郭世慧表示，目前愛爾蘭全國已經停止上課跟大型活動了，鼓勵公司讓員工在家工作，酒吧也關閉，宣布全國學校停止上課，各大超市物資出現搶購，尤其是衛生紙及防疫物品，台灣人很緊張，但戴口罩上街（東方臉孔）會被投以異樣眼光，有台灣人被房東要求立即搬家，理由是擔心病毒散播，後來找到台灣人收留暫住，當地台灣人緊急救難協會也有提供台灣人每人領取兩個口罩。

郭世慧住在愛爾蘭第二大城科克，平日透過社群和在愛爾蘭台灣人交流，她說，跟台灣超前部署跟謹慎行事的防疫準備比起來，愛爾蘭的防疫反應不夠快，不夠完善，像3月7日雖然取消跟義大利的球賽，但並沒有阻止義大利球迷進來，所以該周末有約5000名義大利球迷進入愛爾蘭度假，這對知道病毒散播速度有多可怕的台灣人來說，是令人擔憂的消息。

郭世慧也提到跟法國朋友聊疫情，法國人回他說全世界因為饑荒、愛滋病、流感、戰爭死亡的人更多⋯⋯還說死亡率才3%而已⋯⋯，法國跟比利時朋友還都提到新冠肺炎死亡的主要是老人，我們是年輕人不用怕，因文化差異，對防疫觀念和作法的不同。

郭世慧說，愛爾蘭人即使疫情嚴峻，依然沒有戴口罩的習慣，她3月13日上周五最後一天搭公車去公司上班依然沒有看到外國人戴口罩（本周公司開始讓員工在家工作了），目前看到的幾乎都是華人在戴口罩，兩周前疫情開始嚴重時，為了怕被另眼看待，還跟華人同事約好搭公車一起戴口罩，之前跟同事搭計程車回家，上車戴口罩，司機還問說可以讓他拍照嗎？

郭世慧自己戴口罩走在路上也遇過有人故意跳開、偷拍照、甚至連外國小孩也會多看兩眼說「有人戴口罩」，在辦公室戴口罩，同事也會多看兩眼，但她覺得即使有異樣眼光，為了健康還是要戴，但口罩也缺貨，且價格三級跳，她一月底在都柏林問一盒50個25歐元覺得根本坑人！不買！她表示一片NT 5元都嫌貴了，一片NT17根本搶劫嘛！

後來陸續問藥局就都呈現缺貨狀態了，再來就看到一片3.5歐元（台幣116元）的天價了，3月初同事好心讓售網購的口罩一片1.1歐元（台幣36元），結果是超薄設計，只有一層，同事還安慰說不然就一次戴兩個吧⋯⋯

她後來在藥局問到外科口罩有貨，但一片1.85歐元（台幣61元）貴死了，想到跟3.5歐元比起來算佛心價，就先買了10片撐到公司宣布全體員工在家工作，才不用每天搭公車搭的膽戰心驚，在群組看到有人買一個口罩4歐元（台幣132元），感到慶幸。

郭世慧說，自從新冠肺炎病毒在歐洲大爆發後，台灣疫情管控太優秀，很多人都想回台灣避疫情，在歐洲戴口罩會被霸凌，沒有隔離觀念，沒症狀就去上班然後就染病，又傳染給更多人，造成疫情快速擴散，有不少台灣人上網搶機票，但買得到飛機也不一定會起飛，今天土其耳航空停飛到台灣，轉機點斷了，所以也回不去，每天精神壓力都好大，幸好現在可在家裡上班，只能祈禱疫情趕快過去。

郭世慧分享在愛爾蘭口罩大缺貨，她拿到同事讓售的口罩，竟只有一層還會透光，有點哭笑不得。圖／郭世慧提供
郭世慧分享在愛爾蘭口罩大缺貨，她拿到同事讓售的口罩，竟只有一層還會透光，有點哭笑不得。圖／郭世慧提供

口罩 疫情 愛爾蘭

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