蔡英文擬成立數位發展部會 政院：仍在研議

立法院教育及文化委員會今天邀科技部等相關部會報告數位國家創新經濟發展（DIGI+）方案，這被視為蔡英文政府未來四年推動成立的新部會「數位發展部」前身。多名立委問到規畫進度，行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏表示正在研議。

科技部長陳良基表示，台灣被國際孤立，還被全球專家公認為複合式自然災害最嚴重的國家之一，很多資源必須自給，重大科技發展需要跨部會推動。科技持續發展，現在部部都是科技部，都與科技有關。

他說，DIGI+方案執行期程為2017年到2025年共九年，每年經費近200億元。目前的規畫小組是一隸屬行政院的跨部會編制，內含國家通訊傳播委員會召集的基礎建設組、科技部召集的科技及人才組、經濟部召集的數位經濟組、國發會召集的數位國家組，以及政院科技政委召集的協調推動組。

蔡志宏指出，DIGI+方案包括數位創新基礎環境、數位經濟躍升等七大主軸，去年和今年分別投入新台幣251億元和244億元。

民進黨立委黃國書對此表示，當中的主軸七為「營造友善法制環境」，連兩年經費都是0元。台灣智慧醫療技術不是問題，新冠肺炎疫情防疫已顯示成果，例如居家檢疫已經可以遠端看診。他認為國發會應協調各部會完善法規。

蔡志宏說，他們所列的預算表為科技預算，法規並不是沒在推動，而是用國發會自有預算或其他業務預算辦理。法規需要研究，國發會也曾帶隊出國考察。未來將聚焦個資、開放資料是否需做進一步調整，另已成立個資保護專案辦公室，已向歐盟申請GDPR適足性認定。