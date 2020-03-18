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公布病人姓名惹議 衛福部次長：今晚就進行檢討
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前口頭公布，將公布明知故犯出國染疫者的姓名，引起立法委員關切。立法委員洪申翰今質詢時指出，明知故犯出國者不分染疫與否，但懲罰只針對染疫者，有邏輯謬誤且恐造成防疫漏洞。對此，衛生福利部次長何啟功正面回應說，「只要不是故意被感染者，廣義來說都是受害者，政府都要給予關懷。」今天晚上的會議就會對此進行討論和檢討。
衛福部日前公告非必要前往三級旅遊警示地區旅遊者，屬於明知故犯，不補貼居家檢疫的補貼並自付醫療費用，洪申翰表示認同，公共資源不該為這種行為埋單。然而，刻意公布確診者姓名卻有邏輯上的矛盾，恐造成防疫漏洞。
洪申翰也舉例來表達公布確診者姓名的邏輯矛盾，並恐造成防疫漏洞的看法。「心存僥倖出國」這個行為該受到處罰，但刻意公布確診者姓名是不合理的，因為這些人在居家檢疫期若發現有輕微的疑似症狀，會害怕被公布名字、被肉搜的巨大代價，反而更逃避、更拖延就醫時間，增加了家庭或社區成員受到感染的機會，造成防疫漏洞。
對此，何啟功表示，指揮中心過去被問到確診個案的個資，都會特別去注重保護，他也承諾，會將上述疑慮帶回在今日晚上的內部會議，進行討論與檢討。他說，只要不是故意被感染者，廣義來說都是受害者，政府都要給予關懷。
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