參審制憂法官干預 民團力推陪審團制

針對司法院所推「國民法官參審制」，陪審團協會創會理事長鄭文龍18日表示，參審制有3位法官跟6位參審員，猶如把大野狼跟小白兔關在同個籠子，有政治、金錢干預審判的空間，應該採用陪審團制，由民間人士共同判決，排除法官干預審判的弊病。並主張司法院長許宗力不適任，應予撤換。

法官不應干預陪審

「陪審團制可節省人力資源，只要1個法官就好。」鄭文龍指出，陪審團制有9~12個陪審員，法官不能進來干預討論；參審制則除了中間討論，法官可參與終局評議，留下介入並主導整個判決結果的空間。日本的「國民裁判員制」經最高裁判所調查，有超過2成的案子有法官在干預審判，連日本都會干預，何況是台灣？

鄭文龍指出，前最高法院法官葉賽鶯16日曾投書說，3個大野狼跟6個小白兔關在籠子裡做審判，一定是大野狼吃掉小白兔，日本是1個法官就可以吃掉所有國民裁判員。金錢介入審判的問題，到現在還是進行式，把百姓當花瓶是假改革。司法院長許宗力16日曾說8~9成民眾贊成參審制，鄭強調，「這是假新聞。」

杜絕貪污法官弊病

「透過參審制去做政治介入，這樣就有人可以走後門，否則送錢賄賂法官幹嘛？」陪審團協會副理事長張靜表示，陪審團制度可杜絕貪污法官，政治權力是一種春藥，民進黨執政後就把當初的陪審團制主張都丟到一邊去了。陪審制對法官也有好處，不必寫冗長的判決書，避免了法官過勞的問題。

「蔡英文總統上任時承諾司法改革，但至今做的非常有限。」北社長李川信質疑，為何唯獨司法這塊沒有任何人民的聲音？參審制還是利用法官干預審判，司法院想要享有干預審判的權利，陪審團絕對優於國民法官參審。希望政府在這個立院會期好好傾聽民間聲音，早日通過陪審團制度達成台灣司法改革。

台灣社長張葉森表示，台灣有太多恐龍法官、奶水法官的判決，希望司法能接地氣，符合民意所向。台灣教師聯盟主任潘威佑表示，過去有許多司法冤獄的誤判與迫害，希望加強人民參與法治教育的基礎，在參與陪審團過程建立更多同理心。

張靜（右）說，在任的法官未必不支持陪審制，連民進黨團總召柯建銘也曾支持，只是現在不能說出口。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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