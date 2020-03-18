快訊

失蹤妙齡女尋獲成遺體 槍砲犯涉殺人棄屍三峽

直播／我新冠肺炎破百例大關 單日狂增23例2人無旅遊史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

參審制憂法官干預 民團力推陪審團制

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
陪審團協會創會理事長鄭文龍（左）表示，台灣法官往往有罪推定，需要更多元的人民智慧來幫忙判斷。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
陪審團協會創會理事長鄭文龍（左）表示，台灣法官往往有罪推定，需要更多元的人民智慧來幫忙判斷。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

針對司法院所推「國民法官參審制」，陪審團協會創會理事長鄭文龍18日表示，參審制有3位法官跟6位參審員，猶如把大野狼跟小白兔關在同個籠子，有政治、金錢干預審判的空間，應該採用陪審團制，由民間人士共同判決，排除法官干預審判的弊病。並主張司法院長許宗力不適任，應予撤換。

法官不應干預陪審

「陪審團制可節省人力資源，只要1個法官就好。」鄭文龍指出，陪審團制有9~12個陪審員，法官不能進來干預討論；參審制則除了中間討論，法官可參與終局評議，留下介入並主導整個判決結果的空間。日本的「國民裁判員制」經最高裁判所調查，有超過2成的案子有法官在干預審判，連日本都會干預，何況是台灣？

鄭文龍指出，前最高法院法官葉賽鶯16日曾投書說，3個大野狼跟6個小白兔關在籠子裡做審判，一定是大野狼吃掉小白兔，日本是1個法官就可以吃掉所有國民裁判員。金錢介入審判的問題，到現在還是進行式，把百姓當花瓶是假改革。司法院長許宗力16日曾說8~9成民眾贊成參審制，鄭強調，「這是假新聞。」

杜絕貪污法官弊病

「透過參審制去做政治介入，這樣就有人可以走後門，否則送錢賄賂法官幹嘛？」陪審團協會副理事長張靜表示，陪審團制度可杜絕貪污法官，政治權力是一種春藥，民進黨執政後就把當初的陪審團制主張都丟到一邊去了。陪審制對法官也有好處，不必寫冗長的判決書，避免了法官過勞的問題。

「蔡英文總統上任時承諾司法改革，但至今做的非常有限。」北社長李川信質疑，為何唯獨司法這塊沒有任何人民的聲音？參審制還是利用法官干預審判，司法院想要享有干預審判的權利，陪審團絕對優於國民法官參審。希望政府在這個立院會期好好傾聽民間聲音，早日通過陪審團制度達成台灣司法改革。

台灣社長張葉森表示，台灣有太多恐龍法官、奶水法官的判決，希望司法能接地氣，符合民意所向。台灣教師聯盟主任潘威佑表示，過去有許多司法冤獄的誤判與迫害，希望加強人民參與法治教育的基礎，在參與陪審團過程建立更多同理心。

張靜（右）說，在任的法官未必不支持陪審制，連民進黨團總召柯建銘也曾支持，只是現在不能說出口。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

【更多精采內容，詳見

司法院 裁判 民進黨

延伸閱讀

立委提案判決書譯成英文 司法院：全翻有難度

司法院堅採參審制 陪審團協會：干預審判

因新冠疫情休庭 紐約富豪殺人魔案延後審判

拒為維基解密案作證 美前情報員曼寧 法官下令釋放

相關新聞

限制出國恐違憲 立委促頒緊急命令

指揮中心日前禁止國人出國等措施引發軒然大波，政壇也在爭論究竟該修法或發布緊急命令！國民黨、民眾黨和時代力量黨團都認為應修正紓困條例第7條，讓法律更明確。親民黨、無黨籍立委林昶佐、民進黨立委高嘉瑜則認為

民眾黨將修改黨章 舉辦黨代表選舉

民眾黨主席柯文哲今天赴民眾黨立院黨團召開黨政會議，會中討論修改黨章，將進行黨代表選舉。黨團辦公室副主任柯昱安表示，今天會...

黨職改選524如期辦？ 卓榮泰：下周公布最後狀況

民進黨將於5月24日進行地方黨部主委及黨代表等黨職改選，外界關心是否因為疫情延期？民進黨主席卓榮泰今天表示，現在大家最關...

數位行銷科技長 江啟臣：將以海選的方式徵求適合人選

國民黨主席江啟臣昨天公布第一波黨務人事任命名單，今天送在中常會通過。江啟臣介紹新人事之餘，特別提到他在競選期間承諾設置的...

江啟臣聲援侯友宜 建議中央發布緊急命令

防疫中心上午宣布全面限制外籍人士來台，並且要求所有入境人士應該進行14天居家檢疫。國民黨主席江啟臣今天在中常會談話表示，...

愛爾蘭疫情升溫 台灣女生戴口罩被歧視...房東要求搬家

位在北歐的愛爾蘭也爆發嚴重的新冠疫情，在當地工作的台灣女生郭世慧表示，目前愛爾蘭全國已經停止上課跟大型活動了，鼓勵公司讓...

蔡英文擬成立數位發展部會 政院：仍在研議

立法院教育及文化委員會今天邀科技部等相關部會報告數位國家創新經濟發展（DIGI+）方案，這被視為蔡英文政府未來四年推動成...

公布病人姓名惹議 衛福部次長：今晚就進行檢討

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前口頭公布，將公布明知故犯出國染疫者的姓名，引起立法委員關切。立法委員洪申翰今質詢時指...

不頒緊急命令 學者：禁令難有法據

「緊急命令比修法更可保有應變的靈活性！」東吳大學教授胡博硯受訪時指出，日前指揮中心禁止國人出國有侵犯人權疑慮，可訂定緊急命令的「適用時間」以保障人權。律師陳業鑫受訪時強烈主張應由總統發布緊急命令，並著重在保障勞工，做超前部署。不過東華大學教授施正鋒受訪時則質疑緊急命令的實質意義。

參審制憂法官干預 民團力推陪審團制

針對司法院所推「國民法官參審制」，陪審團協會創會理事長鄭文龍18日表示，參審制有3位法官跟6位參審員，猶如把大野狼跟小白兔關在同個籠子，有政治、金錢干預審判的空間，應該採用陪審團制，由民間人士共同判決，排除法官干預審判的弊病。並主張司法院長許宗力不適任，應予撤換。

2女3月7日遊歐返台自主健康管理趴趴走 社區居民緊張

基隆市有2名女子2月底跟轉到歐洲德奧捷旅遊，3月7日返家，應進行自主健康管理，但有社區居民向市府反映，她們應自主健康管理...

因應疫情 蔡英文：非常時期，國境管制再升級

新冠肺炎疫情持續升溫，蔡英文總統今在臉書上宣布，「非常時期，國境管制再升級」，強調因應全球疫情變化，以保護國人的健康為第...

熱門新聞

圖表看疫情／西班牙確診破萬例！馬國出現首例死亡 歐盟關外部邊境30天

新冠肺炎零確診「破功」 苗栗縣出現首例

我國南部大學男大生確診新冠肺炎 曾與同學校外聚餐

陳時中：明天起我國全面限制外國人入境

直播／ 今日又新增23例確診 其中21例屬於境外移入

我新冠肺炎突破百例大關 單日狂增23例 2人無旅遊史

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。