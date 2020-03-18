2女3月7日遊歐返台自主健康管理趴趴走 社區居民緊張

基隆市有2名女子2月底跟轉到歐洲德奧捷旅遊，3月7日返家，應進行自主健康管理，但有社區居民向市府反映，她們應自主健康管理，卻在17日還四出參加社區活動、健走等，讓社區居民很緊張。該社區發展協會理事長說明，2女都有自主健康管理、量體溫，居民不要過度恐慌。

有社區居民向市府反映，有2女2月25日跟團去歐洲旅遊，3月7日返國，旅遊照片也都貼在臉書上，回國後應自主健康管理，但17日還出現參加社區活動，甚至參加健行、逛街等趴趴走，讓居民好擔心。

社區發展協會理事長對此回應說，2女返國後都有依規定進行自主健康管理，每天都有量體溫，之前活動都沒有參加，因為過了多天，昨天才參加社區戶外活動，有戴口罩，大家不必過度恐慌。自主健康管理是可以外出的，只要有戴口罩。

中央流行疫情指揮中心今天指出，追溯有歐洲旅遊史民眾，在3月5日至14日期間，一律須居家檢疫14天。對於中央公布的措施，基隆市政府說，會依中央指示，針對要追溯的民眾展開關懷，要求居家檢疫。

根據疾管署指出，只要是「申請赴港澳獲准者」，或是「本身為通報個案但已檢驗陰性且符合解除隔離條件者」，衛生主管機關將告知需自主健康管理14天。從「國際旅遊疫情建議等級」第一級與第二級國家返台者、社區監測通報採檢個案，同樣需自主健康管理。

自主健康管理期間，應盡量避免外出，若需外出應全程配戴外科口罩，落實呼吸道衛生及咳嗽禮節、每日早晚各量體溫一次，詳實記錄體溫及活動史。