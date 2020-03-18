因應疫情 蔡英文：非常時期，國境管制再升級

新冠肺炎疫情持續升溫，蔡英文總統今在臉書上宣布，「非常時期，國境管制再升級」，強調因應全球疫情變化，以保護國人的健康為第一優先，中央流行疫情指揮中心今早已經宣布，從明天（3/19）凌晨0時開始，全面提高國境管制及防疫措施的標準。

蔡英文總統3點提醒民眾，包括從明天凌晨開始，非本國籍人士，除非持有居留證、外交公務等證明，否則一律限制入境；所有入境人士，一律居家檢疫14天；3月5日至3月14日從歐洲入境者，全面回溯採檢並居家檢疫。

蔡英文表示，這幾天，新增的病例都是境外移入，國內社區感染的風險會不會因此增加，政府也正在密切追蹤、管控當中。

她要再次拜託大家，不論是台灣人，或在台灣的外國人，面對疫情，大家都在同一艘船上。台灣的防疫依然是超前部署，不需過度焦慮，只要大家互相配合，落實防疫措施，就一定可以通過疫情的考驗。