影／境外移入確診暴增 侯友宜：籲總統速發布緊急命令

「緊急命令比修法更可保有應變的靈活性！」東吳大學教授胡博硯受訪時指出，日前指揮中心禁止國人出國有侵犯人權疑慮，可訂定緊急命令的「適用時間」以保障人權。律師陳業鑫受訪時強烈主張應由總統發布緊急命令，並著重在保障勞工，做超前部署。不過東華大學教授施正鋒受訪時則質疑緊急命令的實質意義。

2020-03-18 14:05