影／境外移入確診暴增 侯友宜：籲總統速發布緊急命令
新冠肺炎疫情全球擴散，近日國內「境外移入」確診個案暴增，新北市長侯友宜今(18日)舉行市政會議前，緊急召開防疫應變會議，公開呼籲總統蔡英文應該盡速發布緊急命令，侯友宜說當傳染病防治法，不足以因應疫情時就該發布緊急命令，而且一刻都別等，因為疫情擴散速度，絕對超乎思考法令的速度。侯友宜進一步說，「沒有什麼比台灣民眾的健康更重要的！」病毒已全面攻進台灣，若還不全面迎戰，尚待何時？
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