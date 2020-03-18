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影／境外移入確診暴增 侯友宜：籲總統速發布緊急命令

聯合報 / 記者顏凱勗 楊凱竣／新北即時報導
侯友宜建議蔡總統，當我們的傳染病防治法不足以因應的時候，「該站出來說話，該發布緊急命令，一刻就不要等，我們沒有時間等。」記者顏凱勗／攝影
侯友宜建議蔡總統，當我們的傳染病防治法不足以因應的時候，「該站出來說話，該發布緊急命令，一刻就不要等，我們沒有時間等。」記者顏凱勗／攝影

新冠肺炎疫情全球擴散，近日國內「境外移入」確診個案暴增，新北市長侯友宜今(18日)舉行市政會議前，緊急召開防疫應變會議，公開呼籲總統蔡英文應該盡速發布緊急命令，侯友宜說當傳染病防治法，不足以因應疫情時就該發布緊急命令，而且一刻都別等，因為疫情擴散速度，絕對超乎思考法令的速度。侯友宜進一步說，「沒有什麼比台灣民眾的健康更重要的！」病毒已全面攻進台灣，若還不全面迎戰，尚待何時？

侯友宜 疫情 新冠肺炎

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