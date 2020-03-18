侯友宜建議發布緊急命令 黃珊珊喊話：應加強邊境管制

新冠肺炎疫情持續延燒，新北市長侯友宜今上午呼籲蔡英文總統應發布緊急命令，對30天內第三級警告國家或區域的非本國人，不要再進來境內；出境的國人，不要再到旅遊警示第三級的國家旅遊。

對此，北市府副市長黃珊珊表示，要不要緊急命令的程度倒是其次，因為中央本來就可以做相關處置，既然已經把這些國家列入三級，當然就可以限制入境，況且緊急命令牽涉得比較大、比較廣。

不過黃珊珊也說，自己贊成加強邊境管制，讓這些第三級警告國家或區域的非本國人，不要進來只是居家檢疫，而是讓他們暫時不要進來；至於國人當然還是讓他們進來，不過台灣防疫能量也不能夠癱瘓。

黃珊珊說，自己也不知道要不要用緊急命令比較適合，但如果可以有效解決入境問題當然好，不過緊急命令有很多其他重要影響，如果是單純入境，那疫情指揮中心就可以做處理了。