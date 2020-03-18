駐歐代表處到中國外館推特駁一中 王定宇：應該嘉獎

台灣外交部駐歐盟代表處以官方推特帳號，直接到中國大使館帳號下留言，表達台灣從未是中國一部分，公衛議題不應政治化。民進黨立委王定宇今天表示，這不是嗆聲，年輕外交人員用比較靈活、主動出擊方式說明立場，外交部應該給予嘉獎及讚賞。

王定宇說，台灣的外交過去常被認為與大中國連結過深，但現在的外交官多是台灣培養的子弟，這次駐歐盟代表處用官方推特帳號，向中國大使館帳號下留言，這不是嗆聲，而是清楚表達我們國家的立場，包括表達台灣從來不是中國的一部分；我們派專家去武漢，也根本沒有獲得中國任何的協助。

王定宇說，外交官的作法是捍衛我們的國格，還有讓國際社會了解，台灣的公衛、醫療、防疫，靠的是台灣自己的醫療人員，中國不要害我們就好，王定宇說，中國成為大說謊家、麻煩製造者，還說病毒是美國的，國際社會看得很清楚，外交人員用比較靈活、有別於以往主動出擊的方式說明立場，外交部應該給予嘉獎讚賞。