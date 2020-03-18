傳李佳霏施壓外交部？ 王定宇：不要拿中國來比價

新冠肺炎造成台灣旅客滯留摩洛哥、秘魯。傳出有旅行社向外交部求助時，透露「中國使館要派包機幫忙」，被質疑此舉形同施壓，又傳這名旅行社業者就是總統府前發言人李佳霏。民進黨立委王定宇今天說，不用拿中國來比價，對於這樣的傳聞，李佳霏的舉動會讓外交基層人員不舒服，尤其曾當過總統府發言人的人，作法上應該要多想一想。

王定宇提到，現在台籍旅客滯留秘魯人數約122位，摩洛哥、阿根廷也有，這的確是困境。先不說這時候去玩適不適當，國人還是要照顧。王建議，應與我國盟友，例如美國、日本等，一起合作看有多少僑民一起搭機撤回到亞洲來。

王定宇說，為了協助滯留海外的短期差旅國人返國，現在我外交人員積極協助，整夜沒睡非常辛苦。王也呼籲，若是當地僑民，不建議這時候搭國際航線返國。