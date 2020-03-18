快訊

精神病友服藥就好？新店隨機殺人案 政府沒做到的事

疫情告急！義大利豁免醫師國考 1萬醫科畢業生直接上陣

影／侯友宜剛建議限非本國人入境 中央隨後就宣布

聯合報 / 記者胡瑞玲/即時報導
新北市長侯友宜不斷建議中央應限制非本國人入境，以及國人勿前往3級警示國家旅遊。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜不斷建議中央應限制非本國人入境，以及國人勿前往3級警示國家旅遊。記者胡瑞玲／攝影

新冠肺炎疫情日漸嚴峻，有研究指出病毒源自蝙蝠，而位於濱海公路海濱隧道旁的瑞芳區蝙蝠洞公園為新北著名觀光景點，新北市長侯友宜表示會做內控機制，至於是否鼓勵國人不出國，侯再次呼籲並建議，境外移入數量遽增，中央應限制國人勿前往第3級警示國家旅遊。

侯友宜表示，蝙蝠洞是觀光場所，因此會嚴格做好內控機制，除要求入內參觀的民眾戴口罩、勤洗手外，也會監測人流，若人數太多以不鼓勵進入。

目前前往蝙蝠洞參觀的人潮並不多，市府有做全盤的掌握，隨著疫情的高漲，若出現更多的疑慮，將積極做進一步處理，目前的防疫工作在各方面都不能有疏漏。

對於再度被問到是否不鼓勵民眾出國，侯友宜說，不是鼓勵民眾不要出國，而是被列為第3級旅遊警示的國家，盼中央有更積極的作為，盼限制國人勿前往旅遊。

現在境外移入案例劇增，中央既然宣布自3月3日至3月14日，從歐洲返台的民眾採回朔篩檢，與其這樣不如採取更積極作為，就是讓國人不要出去。

侯說，其他民主國家皆採取封鎖邊境及限制外國人入境等措施，「台灣沒有樂觀的條件」，阻絕境外移入絕對是台灣防堵疫情的最佳作戰方式。

既然已有大量境外移入，現階段更應該採取斷然措施，限制從第3級國家非本國人民入境，而本國人入境則要全面篩檢、居家檢疫，「一個都不能漏！」

侯也向中央喊話，若中央傳染病防治防做到位就沒問題，若不到位，該發布緊急命令就發布，「這是個建議」。

新北市府會全力配合中央，但看到疫情的轉換，站在市長的角度，保護市民也保護國人的角度，中央與其亡羊補牢，不如積極走在前方，

侯說，限制30天內第3級警示國家及非本國人入境，本國人不要出國，這段時間也不要移進移工，若不嚴加管控境外，境內再怎麼管控效果也不好。

隨後，中央疫情指揮中心指揮官陳時中，在早上10點的直播記者會中也宣布，明天凌晨零時起，非本國人一律限制入境，必要時才可放行，而非本國人入境一律居家檢疫14天。

疫情 侯友宜 新冠肺炎 旅遊警示

延伸閱讀

侯友宜建議總統發布緊急命令 提升疫情戰備

齊心防堵新冠肺炎 新北宗教團體捐贈市府近2300萬元

侯友宜：防疫地方沒權限 必要時建議總統發布緊急命令

不只學生 侯友宜：市民非必要別出國

相關新聞

影／防疫法律授權充足 總統府：目前無頒布緊急命令考量

境外移入的新冠肺炎確診案例日漸增加，行政院拍板禁止大學以下師生禁止出國，隨即引發無法源依據的爭議，因此有立委建議中央應頒...

不頒緊急命令 學者：禁令難有法據

「緊急命令比修法更可保有應變的靈活性！」東吳大學教授胡博硯受訪時指出，日前指揮中心禁止國人出國有侵犯人權疑慮，可訂定緊急命令的「適用時間」以保障人權。律師陳業鑫受訪時強烈主張應由總統發布緊急命令，並著重在保障勞工，做超前部署。不過東華大學教授施正鋒受訪時則質疑緊急命令的實質意義。

參審制憂法官干預 民團力推陪審團制

針對司法院所推「國民法官參審制」，陪審團協會創會理事長鄭文龍18日表示，參審制有3位法官跟6位參審員，猶如把大野狼跟小白兔關在同個籠子，有政治、金錢干預審判的空間，應該採用陪審團制，由民間人士共同判決，排除法官干預審判的弊病。並主張司法院長許宗力不適任，應予撤換。

2女3月7日遊歐返台自主健康管理趴趴走 社區居民緊張

基隆市有2名女子2月底跟轉到歐洲德奧捷旅遊，3月7日返家，應進行自主健康管理，但有社區居民向市府反映，她們應自主健康管理...

因應疫情 蔡英文：非常時期，國境管制再升級

新冠肺炎疫情持續升溫，蔡英文總統今在臉書上宣布，「非常時期，國境管制再升級」，強調因應全球疫情變化，以保護國人的健康為第...

影／境外移入確診暴增 侯友宜：籲總統速發布緊急命令

新冠肺炎疫情全球擴散，近日國內「境外移入」確診個案暴增，新北市長侯友宜今(18日)舉行市政會議前，緊急召開防疫應變會議，...

侯友宜建議發布緊急命令 黃珊珊喊話：應加強邊境管制

新冠肺炎疫情持續延燒，新北市長侯友宜今上午呼籲蔡英文總統應發布緊急命令，對30天內第三級警告國家或區域的非本國人，不要再...

陳時中宣布加強境管限制外國入境 柯文哲：政策是對的

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，明天凌晨零時起，非本國籍人一律限制入境，必要時才放行，且非本國人入境一律居家檢疫1...

補法源漏洞 綠委促總統發布緊急命令

中央流行疫情指揮中心日前宣布高中以下師生禁出國令，引發法源不足爭議。多位綠委今天表示，總統應發布緊急命令。

陸啟動大外宣計畫 蘇巧慧籲「輿論戰」政府也超前部署

新冠肺炎疫情延燒全球，台灣至今也有77例確診個案。民進黨立委蘇巧慧今在立法院質詢時表示，中國已開始進行「大外宣」計畫，對...

不捨台灣孩子滯英 桃市議員盼政府協調增開班機

歐洲新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市議員舒翠玲女兒在英國求學，昨天緊急改票將於27日搭機返台，舒說，更多的台灣學生想回台，卻買不...

【重磅快評】以色列想師法台灣 「眾神」如何回應？

就在蔡政府乃至部分網友極力向全球行銷台灣抗疫「眾神」及「神跡」之餘，根據中央社報導，以色列總理尼坦雅胡表示，以國打算運用...

熱門新聞

圖表看疫情／西班牙確診破萬例！馬國出現首例死亡 歐盟關外部邊境30天

單日最多！我增10例確診新冠肺炎 皆境外移入病例

新冠肺炎零確診「破功」 苗栗縣出現首例

我國南部大學男大生確診新冠肺炎 曾與同學校外聚餐

疫情擋不住！指揮中心：亞洲東歐20國、美國3州旅遊升至第三級警告

陳時中：明天起我國全面限制外國人入境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。