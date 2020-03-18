影／侯友宜剛建議限非本國人入境 中央隨後就宣布

新冠肺炎疫情日漸嚴峻，有研究指出病毒源自蝙蝠，而位於濱海公路海濱隧道旁的瑞芳區蝙蝠洞公園為新北著名觀光景點，新北市長侯友宜表示會做內控機制，至於是否鼓勵國人不出國，侯再次呼籲並建議，境外移入數量遽增，中央應限制國人勿前往第3級警示國家旅遊。

侯友宜表示，蝙蝠洞是觀光場所，因此會嚴格做好內控機制，除要求入內參觀的民眾戴口罩、勤洗手外，也會監測人流，若人數太多以不鼓勵進入。

目前前往蝙蝠洞參觀的人潮並不多，市府有做全盤的掌握，隨著疫情的高漲，若出現更多的疑慮，將積極做進一步處理，目前的防疫工作在各方面都不能有疏漏。

對於再度被問到是否不鼓勵民眾出國，侯友宜說，不是鼓勵民眾不要出國，而是被列為第3級旅遊警示的國家，盼中央有更積極的作為，盼限制國人勿前往旅遊。

現在境外移入案例劇增，中央既然宣布自3月3日至3月14日，從歐洲返台的民眾採回朔篩檢，與其這樣不如採取更積極作為，就是讓國人不要出去。

侯說，其他民主國家皆採取封鎖邊境及限制外國人入境等措施，「台灣沒有樂觀的條件」，阻絕境外移入絕對是台灣防堵疫情的最佳作戰方式。

既然已有大量境外移入，現階段更應該採取斷然措施，限制從第3級國家非本國人民入境，而本國人入境則要全面篩檢、居家檢疫，「一個都不能漏！」

侯也向中央喊話，若中央傳染病防治防做到位就沒問題，若不到位，該發布緊急命令就發布，「這是個建議」。

新北市府會全力配合中央，但看到疫情的轉換，站在市長的角度，保護市民也保護國人的角度，中央與其亡羊補牢，不如積極走在前方，

侯說，限制30天內第3級警示國家及非本國人入境，本國人不要出國，這段時間也不要移進移工，若不嚴加管控境外，境內再怎麼管控效果也不好。

隨後，中央疫情指揮中心指揮官陳時中，在早上10點的直播記者會中也宣布，明天凌晨零時起，非本國人一律限制入境，必要時才可放行，而非本國人入境一律居家檢疫14天。