限制出國恐違憲 立委促頒緊急命令

指揮中心日前禁止國人出國等措施引發軒然大波，政壇也在爭論究竟該修法或發布緊急命令！國民黨、民眾黨和時代力量黨團都認為應修正紓困條例第7條，讓法律更明確。親民黨、無黨籍立委林昶佐、民進黨立委高嘉瑜則認為，因事態緊急，總統應發布緊急命令。對此，總統府和衛福部長陳時中均回應尚不考量。

修法可增明確性

紓困條例第7條為：「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。」「紓困條例第7條等同是一個空白授權。」國民黨立委蔣萬安受訪時指出，第7條並沒有宣告緊急應變措施的規範對象、時間和必要性等，甚至連事後救濟也沒有提及。

對此，國民黨認為應盡快修法來解決，讓法律的授權更加明確，也讓指揮官的緊急應變措施更有法源依據。

不過，蔣萬安也承認未來疫情變化千百種，很難以列舉的方式規範，譬如發生A情況必須要禁止國人出國、發生B情況要停班停課等，但可在法條中以「相關機制」來避免國家濫權，至於該如何修法，國民黨仍在研究當中。

此外，時代力量和民眾黨也不約而同提出修法的提議，時力黨團總召邱顯智17日在臉書上指出，紓困條例第7條不具有法的「明確性」，並建議行政部門可先訂出法規命令，將其要限制範圍、行為的態樣具體化；再交由立法部門修得更詳細。民眾黨團總召賴香伶也表示，民眾黨團正在研擬修正案。

頒布緊急命令

「全球疫情險峻，政府可思考研議發布緊急命令送立法院追認！」親民黨17日在臉書上指出，指揮中心「禁止高中以下師生本學期出國」以及「明知故犯赴第3級警告區旅遊者取消檢疫補助」等防疫措施均涉及人民的自由權，為避免與憲法所保障的基本人權產生牴觸，政府可考慮發布憲法位階的緊急命令送立法院追認。

無黨籍立委林昶佐17日也在臉書上建議發佈緊急命令，他也強調，因全球疫情變化快速，立法程序恐趕不上病毒的傳播與即時實際情況的發展，台灣需要各式緊急且彈性的相對應作為以便「超前部署」。民進黨立委高嘉瑜17日也表示，為了化解外界認為特別條例過度擴權的疑慮，建議總統頒布緊急命令。

對此，總統府17日回應，有關迄今國民出入境相關限制，包括特別條例、傳染病防治法等法律授權充份，故目前尚無總統頒布緊急命令之考量。

陳時中18日也表示，現在還沒有考慮發布緊急命令，因台灣目前是以境外移入為主，政府現在全力在邊境防堵即可。

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